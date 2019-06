10 tàu lượn siêu tốc nắm giữ kỷ lục trên thế giới

1. Wicker Man, Tháp Towers, Staffordshire, Anh: Tàu lượn siêu tốc Wicker Man mang tới cho bạn chuyến phiêu lưu vô cùng hấp dẫn dựa trên thế giới huyền thoại đầy màu sắc. Ngoài những hình ảnh cổ tích trên đường chạy, khi đến một bức tượng cao 6 tầng, xung quanh tàu sẽ bùng cháy khi bạn đang đi vào địa ngục. Tàu lượn Wicker Man có giá 20,9 triệu USD và là tàu lượn bằng gỗ duy nhất ở Anh trong 20 năm qua. 2. Mako, SeaWorld, Orlando, Mỹ: Nếu bạn yêu thích trải nghiệm mạo hiểm, tàu lượn Mako ở Công viên SeaWorld sẽ cho bạn thỏa mãn. Đây là tàu lượn dài nhất, xa nhất, nhanh nhất và cũng là "duy nhất" ở thành phố Orlando, Mỹ. Lấy cảm hứng từ một con cá mập, Mako có những đoạn cao trên 70 m và tốc độ xoắn ốc lên tới 120 km/h. 3. Leviathan, Toronto, Canada: Nếu đủ can đảm ngồi lên Leviathan, tàu lượn siêu tốc cao nhất và nhanh nhất Canada, bạn sẽ được trải nghiệm chuyến đi như những gợn sóng đại dương. Khi đạt đến chiều cao 91 m, tàu lượn sẽ rơi xuống ở góc 80 độ và xoay vòng ở vận tốc 140 km/h. Nếu không có đủ dũng cảm, tốt nhất bạn không nên thử ngồi lên "con quái vật" biển huyền thoại này. 4. Red Force, Salou, Tây Ban Nha: Tạo nên một cơn sốt ở Công viên Port Aventura World năm ngoái, Red Force chính là tàu lượn siêu tốc cao nhất và nhanh nhất châu Âu. Độ cao lớn nhất của Red Force lên tới 112 m và tốc độ đạt tới 201 km/h, một thử thách vô cùng lớn cho bất kỳ ai đặt chân lên. Tuy nhiên, nếu bạn không đủ dũng khí để ngồi thử, vẫn có một phiên bản nhỏ dành cho trẻ em của Red Force tại Ferrari Land Kids gần đó, mới được mở cửa trong năm nay. 5. Formula Rossa, Ferrari World Abu Dhabi, UAE: Là một người đam mê tốc độ, bạn không thể không thử trải nghiệm Formula Rossa, tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới. Tàu lượn mô phỏng theo một chiếc Ferrari F1 này có thể đạt vận tốc 270 km/h chỉ trong vài giây. Do tốc độ quá lớn, lực cản của không khí cũng sẽ rất cao nên mọi du khách ngồi lên đều phải đeo kính bảo vệ. 6. Hyperion Mega Coaster, Công viên Energylandia Amusement, Ba Lan: Nếu bạn yêu thích tàu lượn siêu tốc, chắc chắn sẽ thích Hyperion Mega Coaster, đây là tàu lượn lớn nhất và mới nhất ở châu Âu. Với quãng đường gần 2 km, độ cao 80 m và tốc độ 160 km/h, Hyperion còn mang tới nhiều cảm giác đáng sợ hơn khi có hiệu ứng âm thanh vô cùng sống động. 7. OzIris, Parc Asterix, Pháp: Tàu lượn siêu tốc Ozlris sẽ đưa bạn tới một chuyến phiêu lưu vào thế giới Ai Cập cổ đại đầy huyền bí và bất ngờ. Sau khi di chuyển qua những thành phố cổ, kim tự tháp ở tốc độ 100 km/h. Tàu lượn sẽ đưa bạn xuống dưới lòng đất và ngoi lên từ một hồ nước, kèm với đó là những hiệu ứng âm thanh sống động. Đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời bậc nhất ở công viên giải trí Parc Astérix, miền Bắc nước Pháp. 8. T Express, Everland, Hàn Quốc: T Express là tàu lượn bằng gỗ nhất nhất thế giới, đặt tại Công viên Everland ở Yongin, Hàn Quốc. Được khai trương vào năm 2008, T Express là trải nghiệm không thể bỏ qua ở châu Á, mặc dù được làm bằng gỗ nhưng tàu vận hành rất trơn tru, có thể đạt tới tốc độ 117 km/h. 9. Fujiyama, Fuji-Q Highland, Nhật Bản: Được đặt tại Công viên Fuji-Q Highland ngay dưới chân núi Phú Sĩ, Fujiyama là một trải nghiệm mạo hiểm rất đáng để thử. Từng là tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới, du khách ngồi lên sẽ được trải nghiệm góc nhìn ngoạn mục ra khung cảnh hùng vĩ của núi Phú Sĩ và thả rơi xuống từ độ cao 73 m trên không. 10. Vortex, Siam Park City, Bangkok, Thái Lan: Đặt chân vào chuyến phiêu lưu xoay tròn nhiều vòng trên Vortex là một trải nghiệm khó quên, đây xứng đáng là thử thách đáng sợ bậc nhất khi đến Thái Lan. Hiện Vortex đang giữ kỷ lục Tàu lượn siêu tốc treo lớn nhất thế giới, do thiết kế ngược với nguyên lý bình thường khi tàu lượn chạy ở bên dưới đường ray.

1. Wicker Man, Tháp Towers, Staffordshire, Anh: Tàu lượn siêu tốc Wicker Man mang tới cho bạn chuyến phiêu lưu vô cùng hấp dẫn dựa trên thế giới huyền thoại đầy màu sắc. Ngoài những hình ảnh cổ tích trên đường chạy, khi đến một bức tượng cao 6 tầng, xung quanh tàu sẽ bùng cháy khi bạn đang đi vào địa ngục. Tàu lượn Wicker Man có giá 20,9 triệu USD và là tàu lượn bằng gỗ duy nhất ở Anh trong 20 năm qua. 2. Mako, SeaWorld, Orlando, Mỹ: Nếu bạn yêu thích trải nghiệm mạo hiểm, tàu lượn Mako ở Công viên SeaWorld sẽ cho bạn thỏa mãn. Đây là tàu lượn dài nhất, xa nhất, nhanh nhất và cũng là "duy nhất" ở thành phố Orlando, Mỹ. Lấy cảm hứng từ một con cá mập, Mako có những đoạn cao trên 70 m và tốc độ xoắn ốc lên tới 120 km/h. 3. Leviathan, Toronto, Canada: Nếu đủ can đảm ngồi lên Leviathan, tàu lượn siêu tốc cao nhất và nhanh nhất Canada, bạn sẽ được trải nghiệm chuyến đi như những gợn sóng đại dương. Khi đạt đến chiều cao 91 m, tàu lượn sẽ rơi xuống ở góc 80 độ và xoay vòng ở vận tốc 140 km/h. Nếu không có đủ dũng cảm, tốt nhất bạn không nên thử ngồi lên "con quái vật" biển huyền thoại này. 4. Red Force, Salou, Tây Ban Nha: Tạo nên một cơn sốt ở Công viên Port Aventura World năm ngoái, Red Force chính là tàu lượn siêu tốc cao nhất và nhanh nhất châu Âu. Độ cao lớn nhất của Red Force lên tới 112 m và tốc độ đạt tới 201 km/h, một thử thách vô cùng lớn cho bất kỳ ai đặt chân lên. Tuy nhiên, nếu bạn không đủ dũng khí để ngồi thử, vẫn có một phiên bản nhỏ dành cho trẻ em của Red Force tại Ferrari Land Kids gần đó, mới được mở cửa trong năm nay. 5. Formula Rossa, Ferrari World Abu Dhabi, UAE: Là một người đam mê tốc độ, bạn không thể không thử trải nghiệm Formula Rossa, tàu lượn siêu tốc nhanh nhất thế giới. Tàu lượn mô phỏng theo một chiếc Ferrari F1 này có thể đạt vận tốc 270 km/h chỉ trong vài giây. Do tốc độ quá lớn, lực cản của không khí cũng sẽ rất cao nên mọi du khách ngồi lên đều phải đeo kính bảo vệ. 6. Hyperion Mega Coaster, Công viên Energylandia Amusement, Ba Lan: Nếu bạn yêu thích tàu lượn siêu tốc, chắc chắn sẽ thích Hyperion Mega Coaster, đây là tàu lượn lớn nhất và mới nhất ở châu Âu. Với quãng đường gần 2 km, độ cao 80 m và tốc độ 160 km/h, Hyperion còn mang tới nhiều cảm giác đáng sợ hơn khi có hiệu ứng âm thanh vô cùng sống động. 7. OzIris, Parc Asterix, Pháp: Tàu lượn siêu tốc Ozlris sẽ đưa bạn tới một chuyến phiêu lưu vào thế giới Ai Cập cổ đại đầy huyền bí và bất ngờ. Sau khi di chuyển qua những thành phố cổ, kim tự tháp ở tốc độ 100 km/h. Tàu lượn sẽ đưa bạn xuống dưới lòng đất và ngoi lên từ một hồ nước, kèm với đó là những hiệu ứng âm thanh sống động. Đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời bậc nhất ở công viên giải trí Parc Astérix, miền Bắc nước Pháp. 8. T Express, Everland, Hàn Quốc: T Express là tàu lượn bằng gỗ nhất nhất thế giới, đặt tại Công viên Everland ở Yongin, Hàn Quốc. Được khai trương vào năm 2008, T Express là trải nghiệm không thể bỏ qua ở châu Á, mặc dù được làm bằng gỗ nhưng tàu vận hành rất trơn tru, có thể đạt tới tốc độ 117 km/h. 9. Fujiyama, Fuji-Q Highland, Nhật Bản: Được đặt tại Công viên Fuji-Q Highland ngay dưới chân núi Phú Sĩ, Fujiyama là một trải nghiệm mạo hiểm rất đáng để thử. Từng là tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới, du khách ngồi lên sẽ được trải nghiệm góc nhìn ngoạn mục ra khung cảnh hùng vĩ của núi Phú Sĩ và thả rơi xuống từ độ cao 73 m trên không. 10. Vortex, Siam Park City, Bangkok, Thái Lan: Đặt chân vào chuyến phiêu lưu xoay tròn nhiều vòng trên Vortex là một trải nghiệm khó quên, đây xứng đáng là thử thách đáng sợ bậc nhất khi đến Thái Lan. Hiện Vortex đang giữ kỷ lục Tàu lượn siêu tốc treo lớn nhất thế giới, do thiết kế ngược với nguyên lý bình thường khi tàu lượn chạy ở bên dưới đường ray.