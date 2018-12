10 quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới 2018

Theo thống kê mới nhất của SA Gossips, Trung Quốc đứng đầu danh sách 10 quốc gia sản xuất vàng lớn nhất thế giới năm 2018 với 355 tấn. Hầu hết các mỏ vàng ở Trung Quốc nằm giữa thủ đô Bắc Kinh và Thượng Hải. Gần 1/5 lượng vàng cả nước được sản xuất bởi Tập đoàn Vàng Quốc gia Trung Quốc. Với 270 tấn vàng, Australia đứng vị trí 2. Năm qua, việc khai thác vàng ở nước ngày gặp nhiều khó khăn khi phải khai thác ở vùng đất sâu. Vùng khai thác vàng lớn của Úc là Perth, New South Wales, Tasmania và Queensland. Từ vị trí thứ 4 năm 2017, Mỹ trở thành nước sản xuất vàng lớn thứ 3 thế giới năm nay với 237 tấn. Khoảng 78% vàng của Mỹ đến từ các mỏ ở bang Nevada. Giảm khoảng 70 tấn so với năm ngoái, Nga tụt xuống vị trí thứ 4 với 200 tấn vàng. Điều thú vị là nước này còn khoảng 5.000 tấn vàng vẫn chưa được khám phá vì nó nằm ở vùng lạnh hơn của Siberia. Sản lượng vàng mỗi năm ở Nam Phi vào khoảng 190 tấn. Quốc gia này cũng còn rất nhiều mỏ vàng chưa được khai thác. Do đó, dự báo lượng vàng của Nam Phi sẽ tăng hơn trong những năm tới. Vị trí thứ 6 thuộc về Peru với 150 tấn. Peru thu được lợi nhuận khá lớn từ việc khai thác vàng. Tuy nhiên, quốc gia này cũng phải đối mặt với nạn khai thác vàng bất hợp pháp. Việc khai thác vàng của Mexico đã ổn định trở lại trong năm qua (125 tấn) khi nó đột ngột giảm vào 2016. Cùng với đó, Mexico cũng phát hiện thêm nhiều mỏ vàng trong năm 2018. Canada đứng vị trí thứ 8 với 110 tấn vàng. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là không có nhiều mỏ vàng ở đất nước này. Indonesia sở hữu mỏ vàng lớn nhất thế giới Grasberg với 19.000 công nhân. Sản lượng vàng của Indonesia đã tăng nhiều kể từ 2015 và năm nay đạt 100 tấn. Với 90 tấn vàng, Uzbekistan đứng ở vị trí thứ 10 trong danh sách. Ngoài vàng, đất nước này còn giàu khoáng sản khác như bạc, molypden, uranium, đồng. Nguồn ảnh: Business Insider. Video: Mỏ vàng lớn nhất thế giới. Nguồn: Youtube.

