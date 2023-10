10 mẫu nhà mái Nhật 1 tầng gây sốt năm 2023

So với nhà mái Thái, nhà mái Nhật có độ dốc ít hơn. Các mẫu nhà mái Nhật 1 tầng được đánh giá cao bởi vẻ đẹp đơn giản, tinh tế. Ảnh: Noithattugia Các mẫu nhà mái Nhật thường mang đến cảm giác thân thuộc, gần gũi và đặc biệt phù hợp khi phối cùng ngoại cảnh sân vườn xanh mát. Ảnh: Decoxdesign Nhà 1 tầng có sự kết hợp từ nhiều chất liệu khác nhau như gỗ, đá, kính... Dù khá đơn giản nhưng vẫn mang đến vẻ đẹp sang trọng. Ảnh: Spacet Nhà mái Nhật kết hợp cảnh quan sân vườn xanh tươi tạo vẻ thông thoáng, tươi mát. Ảnh: Spacet Sức cuốn hút của mẫu nhà mái Nhật 1 tầng nằm ở sự mộc mạc, giản dị từ chất liệu. Màu sắc chủ đạo thiên về rắng, be... tạo sự hài hòa khi kết hợp với màu nguyên bản từ gỗ, đá. Ảnh: Noithattugia Nhà nhà mái Nhật 1 tầng phong cách tân cổ điển mang tới kiến trúc sang trọng, tinh tế hòa quyện giữa sự tự do của phong cách hiện đại. Ảnh: Noithattugia Nhà mái Nhật kết hợp sân vườn giúp dung hòa, cân bằng kiến trúc - ngoại cảnh đồng thời tăng tính kết nối giữa con người và thiên nhiên. Ảnh: Decoxdesign Nhà mái Nhật 1 tầng sang trọng với sự hài hòa trong bố cục hình khối và màu sắc. Ảnh: Decoxdesign Nhà mái Nhật 1 tầng 3 phòng ngủ cung cấp không gian sinh hoạt tiện nghi, thoải mái cho gia đinh từ 4 - 6 thành viên. Ảnh: Decoxdesign Mẫu nhà được thiết kế theo dạng hình khối, không chỉ đầy đủ chức năng mà còn mang đến không gian thoáng đãng. Ảnh: Spacet Biệt thự nhà chồng Hà Tăng từng lên sóng quốc tế xa hoa cỡ nào?

