10 loại cây phong thuỷ hút tài lộc người giàu thường trồng trong nhà

Kim tiền là một trong những loại cây phong thuỷ rất phù hợp với những người mệnh Thủy, Kim, Thổ. Thân vươn cao, lá xanh hướng lên trên ý nghĩa như bàn tay hứng lộc trời cho, tức là tiến lên, đi lên, tiền bạc lúc nào cũng nhiều. Cây kim ngân dễ sống và luôn giữ được màu xanh tốt. Lá cây xanh tốt nên kim ngân cũng rất vượng phong thủy, tiền tài cùng một sức sống mãnh liệt. Cây phát tài được xem là loại cây giúp thúc đẩy tài khí cực mạnh. Cây thường được các gia đình trưng vào dịp Tết để cầu mong mọi điều như ý, công việc thuận lợi, tiền bạc sẽ đến trong năm mới. Với tán lá rộng cùng một màu hoa tươi tắn, cây hồng môn có khả năng mang lại phú quý cát tường. Cây phù hợp để bàn, phòng khách, các góc nhỏ trong nhà. Phú Quý thuộc loài cây bụi, lan rất nhanh, có thể nhân giống bằng cách tách bụi. Cây sống được ở cả hai môi trường đất và nước. Trong phong thuỷ, Phú Quý mang đến sự giàu sang, tài lộc cho người trồng. Ngọc ngân là cây trồng quen thuộc tại các văn phòng, nhà ở hay quán cà phê. Nếu chủ nhân là một người có chức vụ công danh, trồng cây phong thủy ngọc ngân trong nhà sẽ giúp mang đến sự hanh thông và đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp.Cây lan ý thường được gia chủ trưng trong nhà bởi có tác dụng xua đuổi vận xui, tăng vượng khí, phòng tránh được tiểu nhân dòm ngó, chơi xấu. Cây trúc quan âm không chỉ cuốn hút với hình dáng bên ngoài mà còn có tác dụng trong việc thanh lọc không khí. Bên cạnh đó, cây cũng mang ý nghĩa tích cực trong phong thủy như mang lại sự phú quý, giàu sang, vượng khí tốt lành cho người trồng. Đúng như tên gọi, cây bình an có ngụ ý những điều tốt lành, có tác dụng giúp cầu bình an, cầu phúc. Cây bình an thích hợp đặt tại các vị trí như phòng khách, ban công. Ngũ gia bì được ưa chuộng bởi dễ trồng, dễ chăm sóc. Theo phong thủy, cây này giúp cho gia đình có được sự đoàn kết, ổn định tài vận. Nhiều người quan niệm đây là một cây sang trọng, mang đến nhiều tiền tài cho gia chủ. Nguồn ảnh: Getty Image Video: Vườn rau bé xinh nhà Cẩm Ly. Nguồn: CẩmLy Vlog

