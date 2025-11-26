Hà Nội

Ca nương Kiều Anh khoe hôn nhân ‘như tiên’ bên chồng đại gia

Giải trí

Ca nương Kiều Anh gây chú ý với đầm hở lưng trần và túi hiệu hơn nửa tỷ đồng. Đằng sau vẻ ngoài sang trọng ấy là cuộc hôn nhân viên mãn ai cũng ngưỡng mộ. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, ca nương Kiều Anh chia sẻ khoảnh khắc đi hẹn hò cùng chồng – doanh nhân Văn Quỳnh. Cô diện chiếc đầm hở lưng gợi cảm, khéo léo khoe vóc dáng nuột nà.
Trên tay cô là chiếc túi hiệu có giá hơn nửa tỷ đồng khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.
Theo Kiều Anh, mỗi khi sánh đôi cùng nửa kia, cô luôn cảm nhận được sự nâng niu và trân trọng tuyệt đối.
Kiều Anh và Văn Quỳnh đã bên nhau hơn mười năm nhưng tình cảm vẫn bền chặt, ấm áp. Nữ ca sĩ không ít lần khiến mạng xã hội “tan chảy” vì những chia sẻ giản dị nhưng đầy âu yếm về ông xã.
Trong mắt nhiều khán giả, cuộc sống hôn nhân của Kiều Anh chẳng khác gì bước ra từ câu chuyện cổ tích: đủ đầy, sung túc nhưng quan trọng nhất là sự đồng hành thấu hiểu.
Nữ ca sĩ từng tâm sự rằng chồng chính là chỗ dựa vững chắc và là người hiểu cô nhất, luôn đặt gia đình lên hàng đầu.
Thời điểm Kiều Anh tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024, Văn Quỳnh trở thành “hậu phương” lớn nhất. Anh không chỉ động viên tinh thần mà còn nhiều lần bay từ Hà Nội vào TPHCM để theo dõi quá trình luyện tập và xem vợ biểu diễn trực tiếp trên sân khấu.
Hiện tại, cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, sung túc bên 2 con.
Dù cả hai đều bận rộn, họ luôn dành thời gian cho nhau và trân trọng từng khoảnh khắc bên gia đình.
Sau hơn một thập kỷ, tình yêu của cô và ông xã Văn Quỳnh vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ và chúc phúc.
