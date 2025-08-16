Hà Nội

Ca nương Kiều Anh 31 tuổi hôn nhân viên mãn, sống như “phú bà”

Giải trí

Ca nương Kiều Anh 31 tuổi hôn nhân viên mãn, sống như “phú bà”

Ở tuổi 31, ca nương Kiều Anh không chỉ ghi dấu với tài năng âm nhạc mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn, được chồng yêu chiều hết mực.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Sau nhiều năm vắng bóng trên sân khấu, năm 2024, ca nương Kiều Anh tái xuất qua chương trình Chị đẹp đạp gió và nhanh chóng gây chú ý với loạt tiết mục mang đậm dấu ấn cá nhân.
Ngoài ánh hào quang sân khấu, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cô mới thực sự khiến nhiều chị em ghen tị.
Ở tuổi 31, Kiều Anh được ông xã yêu thương và chiều chuộng như một “công chúa”. Không chỉ đồng hành cùng vợ trong công việc, anh còn sẵn sàng ủng hộ mọi sở thích của cô.
Dù đã bên nhau một thập kỷ, hôn nhân của Kiều Anh và Văn Quỳnh vẫn bền chặt, đầy yêu thương.
Được biết, chồng của ca nương Kiều Anh là Văn Quỳnh - cháu cố giáo sư Văn Như Cương và con trai nhà giáo Văn Thùy Dương, Phó hiệu trưởng Trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội). Văn Quỳnh sinh năm 1992, cao 1m87 từng là du học sinh Mỹ, hiện tại Văn Quỳnh đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục.
Ca nương Kiều Anh cho biết, từ ngày sinh con, cô chỉ cần thuê người tắm bé 10 ngày sau đó ông xã đã học theo và tự làm. Việc nấu nướng, chăm chút nhà cửa Văn Quỳnh cũng cực khéo tay.
Kiều Anh được ông xã yêu thương, chiều chuộng, đưa đi du lịch, chơi golf và mua tặng đồ hiệu đắt tiền.
Nữ ca sĩ còn gây sốt khi trong 1 năm tậu liền 2 chiếc thuộc thương hiệu Porsche.
Ca nương Kiều Anh tên thật là Nguyễn Kiều Anh, sinh năm 1994 tại Hà Nội. Cô là thế hệ thứ bảy trong gia đình có truyền thống ca trù. Năm 10 tuổi, cô đi diễn ở nhiều quốc gia trên thế giới như: Pháp, Đức, Thụy Sĩ, Trung Quốc... Năm 2013, Kiều Anh trở thành á quân Vietnam's Got Talent. Sau đó, cô thi The Voice - Giọng hát Việt 2015, được nhiều khán giả yêu mến.
Sau nhiều năm tạm xa nghệ thuật, tập trung vào việc kinh doanh và vun vén tổ ấm, ca nương Kiều Anh đánh dấu sự trở lại khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Ảnh: FB Nguyen Kieu Anh
