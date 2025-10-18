Gói thầu tại Trường Mầm non Sơn Ca (Đồng Nai): Nhà thầu duy nhất dự thầu cao hơn giá?

Ban quản lý dự án khu vực 04 (Đồng Nai) đang xét thầu gói IB2500431856. Nhà thầu duy nhất là Công ty Phước Thịnh có giá dự thầu cao hơn giá gói thầu hơn 41 triệu đồng.

Ban quản lý dự án khu vực 04 (BQLDA khu vực 04) Đồng Nai, với vai trò là Chủ đầu tư kiêm Bên mời thầu, hiện đang trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu (HSDT) Gói thầu số 1: Thiết bị văn phòng, bàn ghế, thiết bị dạy học. Gói thầu có mã thông báo mời thầu (TBMT) là IB2500431856, thuộc dự án Trường Mầm non Sơn Ca tại xã Dầu Giây, tỉnh Đồng Nai.

Gói thầu này sử dụng nguồn vốn đầu tư công, được tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức chào hàng cạnh tranh qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Gói thầu được phê duyệt trong Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (tiếp theo) tại Quyết định số 399/QĐ-BQLDA do ông Lê Hùng Toàn, Giám đốc BQLDA khu vực 04 (Đồng Nai), ký ngày 17/09/2025. Giá gói thầu được duyệt là 2.227.671.000 đồng. E-HSMT của gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 456/QĐ-BQLDA ngày 02/10/2025.

Giá dự thầu cao hơn giá gói thầu 41,4 triệu đồng

Theo biên bản mở thầu được công bố công khai ngày 13/10/2025 (thời điểm hoàn thành mở thầu), Gói thầu số 1 (IB2500431856) chỉ ghi nhận sự tham gia của một nhà thầu duy nhất. Nhà thầu này là Công ty TNHH Trang trí Nội thất Phước Thịnh (gọi tắt là Công ty Phước Thịnh).

Biên bản mở thầu. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, giá dự thầu (chưa giảm giá, tỷ lệ giảm giá 0%) mà Công ty Phước Thịnh đưa ra là 2.269.115.935 đồng.

Đối chiếu với giá gói thầu được BQLDA khu vực 04 (Đồng Nai) phê duyệt (2.227.671.000 đồng), giá dự thầu của nhà thầu duy nhất này cao hơn giá gói thầu 41.444.935 đồng. Mức chênh lệch (vượt) này tương đương khoảng 1.86%.

Việc gói thầu chào hàng cạnh tranh chỉ có một nhà thầu tham gia, và nhà thầu này lại có giá chào thầu cao hơn giá gói thầu, đang đặt ra câu hỏi về quá trình đánh giá HSDT và xét duyệt trúng thầu. Kết quả cuối cùng của BQLDA khu vực 04 đối với gói thầu này đang được dư luận quan tâm.

Năng lực nhà thầu duy nhất tham dự

Về nhà thầu duy nhất tham dự, dữ liệu cho thấy Công ty TNHH Trang trí Nội thất Phước Thịnh có mã số thuế 3602843891. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Thọ, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc. Địa chỉ trụ sở của doanh nghiệp tại Đường số 4, tổ 14, ấp Bàu Trâm, Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

Về lịch sử tham gia đấu thầu, Công ty Phước Thịnh là một "gương mặt" quen thuộc tại thị trường Đồng Nai. Thống kê từ năm 2017 đến nay cho thấy doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 132 gói thầu, trong đó trúng 110 gói, trượt 16 gói, 3 gói chưa có kết quả và 3 gói đã bị hủy.

Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập được ghi nhận là 153.034.876.963 đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của nhà thầu này ở mức 98.43%.

Riêng trong năm 2025, Công ty Phước Thịnh tham gia 2 gói thầu. Gói thầu thứ nhất chính là Gói thầu số 1 (IB2500431856) tại Trường Mầm non Sơn Ca đang chờ kết quả. Gói thầu thứ hai là "Gói thầu số 01: Thiết bị học tập dự án trường tiểu học Nguyễn Du", nơi công ty tham gia với vai trò liên danh chính và đã trúng thầu với giá 6.362.402.680 đồng vào ngày 23/06/2025.

Mối quan hệ với các bên mời thầu

Xét mối quan hệ với bên mời thầu hiện tại là BQLDA khu vực 04 (Đồng Nai), dữ liệu ghi nhận Công ty Phước Thịnh đã tham gia 2 gói thầu do đơn vị này mời. Trước gói thầu đang xét, công ty đã trúng "Gói thầu số 2 (Thiết bị) Trường mầm non Hoa Cúc" (giá trúng 600.000.000 đồng) vào tháng 7/2024.

Dữ liệu cũng thể hiện lịch sử đấu thầu đáng chú ý của Công ty Phước Thịnh với các ban quản lý dự án khác tại Đồng Nai.

Mối quan hệ "thân thiết" nhất là với Ban Quản lý dự án TP Long Khánh cũ. Tại bên mời thầu này, Công ty Phước Thịnh đã tham gia 34 gói thầu và trúng tới 33 gói, gói còn lại bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu tại đây đạt 28.457.260.700 đồng.

Tương tự, tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, nhà thầu này tham gia 32 gói, trúng 30 gói và chỉ trượt 2 gói, với tổng giá trị trúng thầu là 28.561.846.208 đồng.

Đối với gói thầu IB2500431856 đang xét, đơn vị lập E-HSMT là Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Đấu thầu Đăng Khoa.

Xử lý tình huống giá dự thầu vượt giá gói thầu theo quy định

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15), cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP và Thông tư 79/2025/TT-BTC, đã đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, siết chặt quản lý để hoạt động đấu thầu đi vào thực chất, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình.

Chia sẻ về vấn đề này, chuyên gia đấu thầu Đào Giang nhận định, tinh thần cốt lõi của luật pháp hiện hành là kiến tạo một thị trường đấu thầu thực sự cạnh tranh. "Việc một gói thầu, dù là chào hàng cạnh tranh, chỉ có một nhà thầu tham gia luôn là điều cần được chủ đầu tư, bên mời thầu xem xét kỹ lưỡng. Luật pháp không cấm, nhưng mục tiêu cao nhất của đấu thầu là cạnh tranh để đạt hiệu quả kinh tế. Cần phân tích rõ lý do vì sao không có thêm nhà thầu khác tham dự, liệu các yêu cầu trong E-HSMT có vô tình hạn chế tính cạnh tranh hay không", chuyên gia Đào Giang phân tích.

Về tình huống giá dự thầu vượt giá gói thầu, Luật sư Nguyễn Quốc Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Về nguyên tắc, một trong các điều kiện để trúng thầu là giá đề nghị trúng thầu không được vượt giá gói thầu đã duyệt. Trường hợp tại thời điểm mở thầu, giá dự thầu của nhà thầu duy nhất (hoặc tất cả nhà thầu đáp ứng kỹ thuật) cao hơn giá gói thầu, chủ đầu tư không thể ngay lập tức phê duyệt trúng thầu. Thay vào đó, chủ đầu tư phải kích hoạt quy trình xử lý tình huống theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Quy trình này đòi hỏi chủ đầu tư phải xem xét lại tính chính xác của giá gói thầu đã duyệt. Cụ thể:

Rà soát lại giá gói thầu: Chủ đầu tư phải xem xét lại dự toán, đơn giá, định mức... đã dùng để lập giá gói thầu, nhất là khi thị trường có biến động về giá. Các phương án xử lý: Nếu giá gói thầu vẫn phù hợp: Chủ đầu tư có thể (nhưng không bắt buộc) cho phép nhà thầu được chào lại giá (nộp lại báo giá) để có mức giá mới cạnh tranh hơn.

Nếu giá gói thầu đã lỗi thời (quá thấp so với thị trường): Chủ đầu tư được phép thực hiện việc cập nhật giá gói thầu. Giá gói thầu cập nhật này phải đảm bảo phù hợp với giá thị trường và quan trọng là không được vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt. Quy trình tiếp theo: Sau khi có giá gói thầu cập nhật (nếu có), chủ đầu tư sẽ tiếp tục quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Lúc này, giá dự thầu của nhà thầu sẽ được so sánh với "giá gói thầu cập nhật". Nếu giá dự thầu thấp hơn giá gói thầu cập nhật và nhà thầu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu khác về kỹ thuật, năng lực, nhà thầu đó mới đủ điều kiện để được xem xét trúng thầu.

Tinh thần của Luật Đấu thầu," Luật sư Vũ nhấn mạnh, "là đề cao tính cạnh tranh, hiệu quả kinh tế và đặc biệt là trách nhiệm giải trình. Chủ đầu tư có quyền cập nhật lại giá gói thầu nếu chứng minh được giá cũ đã lạc hậu, nhưng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của việc cập nhật đó, đảm bảo không gây lãng phí ngân sách nhà nước."

Trong bối cảnh Gói thầu số 1 tại Trường Mầm non Sơn Ca đang ở tình huống đặc biệt này, dư luận mong đợi BQLDA khu vực 04 (Đồng Nai) sẽ thực hiện quá trình đánh giá HSDT và xử lý tình huống (nếu có) một cách khách quan, công tâm, tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật.