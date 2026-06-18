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Kho tri thức

Khu rừng trăm triệu tuổi nơi khủng long dường như chưa từng biến mất

Dọc bờ biển đông bắc nước Úc tồn tại một khu rừng cổ xưa đến mức lưu giữ cả dấu vết của thế giới thời khủng long.

T.B (tổng hợp)

Di sản thế giới Vùng nhiệt đới ẩm ướt của Queensland (Wet Tropics of Queensland) là một trong những kho báu thiên nhiên đặc biệt nhất của Australia. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1988, khu vực này trải dài hơn 450 km dọc bờ biển phía đông bắc bang Queensland, bao phủ diện tích khoảng 8.940 km². Đây không chỉ là một vùng rừng mưa nhiệt đới đẹp ngoạn mục mà còn là một trong những hệ sinh thái cổ xưa nhất còn tồn tại trên Trái Đất.

Ảnh: Wikimedia Commons

Điều khiến Vùng nhiệt đới ẩm ướt của Queensland trở nên đặc biệt là tuổi đời đáng kinh ngạc của nó. Các nhà khoa học cho rằng nhiều khu rừng tại đây là hậu duệ trực tiếp của những cánh rừng từng bao phủ siêu lục địa Gondwana cách đây hơn 100 triệu năm. Khi phần lớn các khu rừng cổ đại trên thế giới đã biến mất do biến đổi khí hậu và hoạt động địa chất, vùng đất này vẫn bảo tồn được nhiều dòng thực vật nguyên thủy. Đi bộ dưới những tán cây rậm rạp nơi đây giống như bước vào một cỗ máy thời gian đưa du khách trở về thời đại khủng long.

Ảnh: Wikimedia Commons

Khu di sản sở hữu mức độ đa dạng sinh học đáng kinh ngạc. Dù chỉ chiếm một phần rất nhỏ diện tích nước Úc, nơi đây là mái nhà của hàng nghìn loài thực vật, hàng trăm loài chim, bò sát, lưỡng cư và thú. Nhiều loài chỉ tồn tại tại khu vực này và không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Trong số đó nổi bật có loài chim cổ đại đà điểu đầu mào phương nam, thường được xem là một trong những loài chim nguy hiểm nhất hành tinh. Với chiếc mũ sừng trên đầu và vóc dáng cao lớn, nó trông như một sinh vật bước ra từ thời tiền sử.

Ảnh: queensland.com

Một trong những điểm hấp dẫn nhất của khu di sản là sự kết hợp hiếm có giữa rừng mưa nhiệt đới và các cảnh quan ven biển. Tại nhiều nơi, những cánh rừng xanh thẫm gần như chạm tới các bãi biển nhiệt đới của biển San Hô. Các dòng suối trong vắt, thác nước hùng vĩ và những hẻm núi phủ đầy dương xỉ tạo nên khung cảnh đẹp như trong phim phiêu lưu.

Ngoài giá trị tự nhiên, vùng đất này còn có ý nghĩa văn hóa sâu sắc đối với các cộng đồng thổ dân Úc. Người bản địa đã sinh sống tại đây hàng chục nghìn năm và lưu giữ những tri thức quý giá về các loài thực vật, động vật cũng như sự vận hành của hệ sinh thái rừng mưa.

Ngày nay, Vùng nhiệt đới ẩm ướt của Queensland được xem là một trong những "bảo tàng sống" quan trọng nhất của lịch sử tiến hóa. Giữa tiếng chim hót vang vọng và những tán cây cổ thụ vươn lên bầu trời, du khách có thể cảm nhận được vẻ đẹp của một thế giới đã tồn tại từ rất lâu trước khi con người xuất hiện.

Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Rừng cổ đại Queensland #Di sản thế giới UNESCO #Hệ sinh thái Gondwana #Đa dạng sinh học đặc biệt #Văn hóa thổ dân Úc

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