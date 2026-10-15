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Không triệu chứng, nốt kính mờ 27 mm hé lộ nguy cơ ung thư phổi

Không ho, không khó thở, nữ bệnh nhân 63 tuổi phát hiện tổn thương phổi khi khám định kỳ. Sau 3 năm theo dõi, nốt kính mờ tăng kích thước, nguy cơ ung thư phổi.

Thúy Nga

Một phụ nữ 63 tuổi ở Lâm Đồng được phát hiện tổn thương kính mờ ở phổi trái khi khám sức khỏe định kỳ, dù hoàn toàn khỏe mạnh, không có triệu chứng bất thường. Qua 3 năm theo dõi bằng chụp CT ngực liều thấp, tổn thương tăng kích thước và xuất hiện thành phần mô đặc, khiến các bác sĩ quyết định can thiệp phẫu thuật.

Nốt kính mờ tăng kích thước qua từng năm

BSCKII Cao Thị Hồng, Trưởng Trung tâm Kiểm tra sức khỏe Chợ Rẫy Việt Nhật (HECI) chia sẻ, ngày 15/10/2026, bệnh nhân N. (63 tuổi, ở Lâm Đồng) phát hiện tổn thương phổi trong lần kiểm tra sức khỏe tổng quát năm 2024.

Kết quả chụp CT ngực liều thấp ghi nhận một nốt kính mờ (ground-glass nodule - GGN), kích thước khoảng 13 x 15 mm ở thùy trên phổi trái. Tại thời điểm đó, tổn thương chưa có thành phần đặc, không ghi nhận hạch trung thất hoặc dấu hiệu gợi ý xâm lấn. Tổn thương được phân loại Lung-RADS 2, thuộc nhóm có nguy cơ thấp, được khuyến nghị theo dõi định kỳ.

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Nốt mờ trên phim chụp - Ảnh BVCC

Sau khi hội chẩn với chuyên gia Ngoại lồng ngực Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được hướng dẫn chụp CT phổi liều thấp định kỳ 6 tháng để đánh giá sự thay đổi về kích thước và đặc điểm tổn thương.

Đến năm 2025, nốt kính mờ tăng từ 13 x 15 mm lên 15 x 20 mm, dù thành phần chủ yếu vẫn là kính mờ. Năm 2026, kích thước tiếp tục tăng lên 20 x 27 mm, đồng thời xuất hiện thành phần mô đặc bên trong.

Sự gia tăng kích thước và xuất hiện mô đặc là những thay đổi đáng lưu ý, có thể gợi ý tổn thương tiến triển theo hướng ác tính. Trước diễn biến này, Trung tâm HECI tiếp tục hội chẩn với các chuyên gia Nhật Bản và Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy để lựa chọn phương án điều trị.

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Hình u mới phát hiện - 2: Kích thước tổn thương khoảng 13*15mm.

Các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi robot cắt phân thùy phổi. Đây là phương pháp can thiệp ít xâm lấn, giúp loại bỏ phần phổi chứa tổn thương và bảo tồn tối đa nhu mô phổi lành.

Kết quả đánh giá bệnh phẩm sau phẫu thuật cho thấy tổn thương nằm trong nhu mô phổi, chưa xâm lấn ra ngoài và diện cắt phân thùy gọn. Sau một tháng, bệnh nhân tái khám trong tình trạng ổn định, các chỉ số lâm sàng và cận lâm sàng được ghi nhận ổn định, không có biểu hiện mệt mỏi hay khó thở.

Theo dõi nốt kính mờ, không bỏ qua dấu hiệu tiến triển

TS.BS Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ung thư phổi vẫn nằm trong nhóm ung thư gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam. Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, người bệnh có cơ hội điều trị triệt căn bằng phẫu thuật và trong một số trường hợp không cần hóa trị hoặc xạ trị bổ trợ.

Với các nốt kính mờ ở phổi, điều quan trọng là người bệnh cần tuân thủ lịch tái khám và theo dõi lâu dài theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc so sánh hình ảnh CT qua từng lần kiểm tra giúp đánh giá chính xác sự thay đổi về kích thước, mật độ và thành phần của tổn thương.

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Hình u trước mổ: Vẫn là tổn thương kính mờ nhưng kích thước tăng lên khoảng 20*27mm.

Đặc biệt, khi nốt kính mờ tăng kích thước hoặc xuất hiện thành phần mô đặc, người bệnh cần được bác sĩ đánh giá lại để xác định nguy cơ và thời điểm can thiệp phù hợp. Không nên tự ý bỏ lịch theo dõi chỉ vì chưa xuất hiện ho, khó thở hay các triệu chứng bất thường khác.

Phát hiện sớm có thể mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, nhưng phương án điều trị và nhu cầu hóa trị, xạ trị bổ trợ cần được quyết định dựa trên kết quả giải phẫu bệnh, giai đoạn bệnh và các yếu tố chuyên môn liên quan. Trường hợp trên cho thấy giá trị của việc theo dõi hình ảnh định kỳ, giúp phát hiện những thay đổi đáng ngờ ngay cả khi người bệnh vẫn cảm thấy khỏe mạnh.

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Hình giải phẫu đại thể phần thuỳ phổi chứa thương tổn: Tổn thương nằm gọn trong nhu mô, chưa xâm lấn ra ngoài, bờ cắt phân thuỳ phổi gọn - Ảnh BVCC

Khi nào nốt kính mờ ở phổi cần được đánh giá lại?

- Nốt kính mờ tăng kích thước qua các lần chụp CT.

- Xuất hiện hoặc gia tăng thành phần mô đặc bên trong tổn thương.

- Hình ảnh tổn thương thay đổi so với lần kiểm tra trước.

Nốt kính mờ không đồng nghĩa với ung thư. Việc theo dõi, chỉ định chụp CT tiếp theo hoặc sinh thiết, phẫu thuật cần căn cứ vào kích thước, đặc điểm hình ảnh, diễn biến tổn thương và đánh giá của bác sĩ chuyên khoa.

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#Nốt kính mờ phổi #Ung thư phổi #Chụp CT ngực #Theo dõi y học #Phẫu thuật nội soi

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