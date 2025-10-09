Hà Nội

Xe

Tesla Model Y và Model 3 "giá rẻ" gây thất vọng người dùng

Tesla của Model Y và Model 3 bản “giá rẻ” với mức bán khởi điểm cao nhất 39.990 USD, nhưng vẫn đắt hơn đời cũ do mất ưu đãi thuế và không tạo đột phá mới.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu Tesla Model Y và Model 3 2025 mới.

Ngày 8/10, Tesla chính thức giới thiệu hai phiên bản giá rẻ của dòng SUV Model Y và sedan Model 3. Tuy nhiên, thay vì tạo hiệu ứng tích cực, mức giá công bố lại khiến nhiều người thất vọng. Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn - Standard của Model Y có giá 39.990 USD và Model 3 giá 36.990 USD, chỉ rẻ hơn bản cao cấp khoảng 5.000 USD.

3-5024.jpg
Tesla Model Y và Model 3 "giá rẻ" gây thất vọng người dùng.

Đáng chú ý, mức giá này thậm chí cao hơn giá khởi điểm của đời xe trước, dù đã cắt giảm trang bị đáng kể. Lý do nằm ở việc Tesla không còn được hưởng khoản ưu đãi thuế 7.500 USD từ Chính phủ Mỹ vốn là gói hỗ trợ đã hết hiệu lực từ cuối tháng 9. Điều này khiến giá thực tế của hai phiên bản giá rẻ trở nên kém cạnh tranh hơn kỳ vọng.

Việc ra mắt hai phiên bản này diễn ra khi Tesla đang chịu áp lực lớn về doanh số và thị phần, vốn sụt giảm trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu châu Âu và Trung Quốc. Doanh số Tesla tăng mạnh vào tháng 9, nhưng chủ yếu nhờ tâm lý mua gom trước khi hết ưu đãi thuế, chứ không phản ánh nhu cầu thực.

2-1669.jpg
Tesla chọn cách giảm giá nhẹ các mẫu xe hiện có, như phiên bản Standard của Model 3 và Model Y để kích cầu ngắn hạn.

CEO Elon Musk nhiều năm qua liên tục hứa hẹn tung ra dòng xe điện phổ thông giá 25.000 USD, song kế hoạch này đã bị hủy trong năm 2024. Thay vào đó, Tesla chọn cách giảm giá nhẹ các mẫu xe hiện có, như phiên bản Standard của Model 3 và Model Y để kích cầu ngắn hạn.

Theo chuyên gia chiến lược thị trường Shay Boloor, động thái này không phải bước đột phá sản phẩm, mà chỉ là chiêu điều chỉnh giá tạm thời, khó tạo ra nhu cầu mới quy mô lớn. Ông cho rằng Tesla cần cải tiến thực chất hơn, thay vì chỉ cắt bớt trang bị để giữ giá dễ tiếp cận.

1-9632.jpg
Sau khi hai phiên bản Standard được công bố, cổ phiếu Tesla giảm 4%.

Sau khi hai phiên bản Standard được công bố, cổ phiếu Tesla giảm 4%, phản ánh tâm lý thất vọng của giới đầu tư. Trong khi Tesla vẫn giữ vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xe điện, việc chậm ra mắt mẫu xe phổ thông đúng nghĩa và mất lợi thế về giá đang khiến hãng đối mặt thách thức lớn hơn bao giờ hết, đặc biệt tại thị trường Mỹ.

