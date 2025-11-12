Xiaomi YU7 chính thức vượt mặt Tesla Model Y về doanh số tại Trung Quốc trong tháng 10, đạt 33.662 xe.

Video: Trải nghiệm Xiaomi SU7: Hãng công nghệ làm ôtô có gì?

Thị trường ôtô điện Trung Quốc vừa chứng kiến một cuộc soán ngôi ngoạn mục trong tháng 10, khi mẫu SUV điện Xiaomi YU7 đã chính thức vượt qua đối thủ sừng sỏ Tesla Model Y về doanh số. Theo chuyên trang Car News China, đây là một cột mốc quan trọng khẳng định sự bứt phá mạnh mẽ của gã khổng lồ công nghệ Xiaomi trong lĩnh vực sản xuất ôtô.

Các báo cáo tổng hợp đã vẽ nên bức tranh rõ nét về kết quả kinh doanh tháng 10. Theo Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc (CPCA), Xiaomi đã bán được tổng cộng 48.654 ôtô các loại, trong đó riêng mẫu xe chủ lực YU7 đóng góp tới 33.662 xe.

Xiaomi YU7 đạt doanh số vượt mặt Tesla Model Y tại Trung Quốc.

Trong khi đó, thống kê từ ECC cho thấy tổng lượng bán buôn của Tesla tại Trung Quốc đạt xấp xỉ 61.500 xe. Tuy nhiên, con số này bao gồm khoảng 35.400 xe dành cho xuất khẩu. Như vậy, lượng xe Tesla thực tế được tiêu thụ bởi khách hàng nội địa chỉ còn lại khoảng 26.100 xe. Với kết quả này, Xiaomi YU7 đã có chiến thắng doanh số thuyết phục trước các đối thủ trực tiếp trong phân khúc, bao gồm cả Tesla Model Y, tại thị trường tỷ dân.

Thành tích trong tháng 10 đã giúp Xiaomi lọt vào top 10 hãng xe năng lượng mới (NEV) bán chạy nhất Trung Quốc, đứng ngang hàng với các ông lớn như BYD hay Tesla. Mẫu xe Xiaomi YU7 cũng nhanh chóng chiếm một vị trí trong top các SUV điện cỡ trung bán chạy nhất quốc gia này.

Trước đó, Xiaomi đã tuyên bố bắt đầu quá trình bàn giao YU7 cho khách hàng từ ngày 6/7. Các tính toán sơ bộ cho thấy tổng lượng xe YU7 được bàn giao thành công tính đến nay đã vượt mốc 70.000 xe, một tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc đối với một thương hiệu mới gia nhập thị trường.

Sự phát triển nhanh chóng của Xiaomi Auto không phải là điều ngẫu nhiên. Giới phân tích Trung Quốc nhận định, một phần lớn thành công này đến từ lợi thế "vũ khí bí mật" của hãng: khả năng tích hợp sâu phần mềm nội bộ và một mạng lưới sản phẩm điện tử tiêu dùng khổng lồ.

Việc sở hữu một hệ sinh thái công nghệ hoàn chỉnh đã giúp Xiaomi thu hút hiệu quả tệp khách hàng trẻ tuổi, những người vốn đã quen thuộc và tin tưởng các sản phẩm của hãng, vào phân khúc xe điện đang tăng trưởng mạnh mẽ tại Trung Quốc.