Không khám định kỳ, bất ngờ phải cắt thận vì ung thư vỡ

Người bệnh trẻ tuổi nhưng không có thói quen khám sức khỏe định kỳ, lên cơn đau phải nhập viện, bác sĩ phát hiện u thận vỡ, chảy máu rất nguy hiểm.

Cắt thận vì đột ngột lên cơn đau ở vùng hông lưng

Một tuần trước, anh Nam, 43 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM do đột ngột lên cơn đau ở vùng hông lưng phải, siêu âm thấy bất thường ở thận, bác sĩ chỉ định chụp CT thấy một khối u ở thận phải, kích thước 8cm có tình trạng xuất huyết rất nguy hiểm, nghi ngờ u ác tính.

Làm công việc tự do nên anh Nam không có thói quen khám sức khỏe định kỳ, do đó lúc nhận kết quả chẩn đoán, anh ngỡ ngàng bởi từ trước đến nay sức khỏe rất tốt.

“Tôi cứ nghĩ do tiền sử sỏi thận gây ứ nước, gây đau, nào ngờ bác sĩ nói có khối u lớn”, anh Nam nói.

Khối u của anh Nam ở thận phải, kích thước 8cm có tình trạng xuất huyết rất nguy hiểm. Ảnh: BVCC

ThS.BS Cao Vĩnh Duy, khoa Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho biết, u thận vỡ là tình trạng nguy hiểm cần điều trị kịp thời, nếu không sẽ đe dọa đến tính mạng người bệnh. Suốt 1 tuần, bác sĩ khoa Tiết niệu đã tiến hành điều trị nội khoa, kiểm soát u thận vỡ, tránh không cho chảy máu thêm.

“Nếu máu chảy ồ ạt cần phải mổ cấp cứu, nhưng trường hợp của anh Nam không chảy máu thêm nên có thể điều trị nội khoa ổn định trước, sau đó mới can thiệp phẫu thuật để lấy khối u thận”, bác sĩ Duy nói.

Khi tình trạng chảy máu được kiểm soát, TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ, cùng bác sĩ Duy và ê-kíp mổ tạo các vết mổ nhỏ trên bụng của người bệnh, đưa dụng cụ nội soi và bơm khí CO2 vào ổ bụng để tiến hành ca phẫu thuật nội soi.

Do khối u quá lớn, không thể cắt u bảo tồn thận, các bác sĩ quyết định phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt thận, u thận vỡ và bóc trọn khối máu tụ quanh thận thành một khối, tránh nguy cơ lan tràn tế bào ung thư nếu là ác tính. Túi bệnh phẩm lấy ra khỏi cơ thể người bệnh được đưa đi phẫu tích, một tuần sau cho kết quả ung thư biểu mô tế bào sáng (ccRCC), giai đoạn T2a.

TS.BS Lê Phúc Liên, Trưởng đơn vị Niệu nữ và ThS.BS Cao Vĩnh Duy thực hiện ca phẫu thuật nội soi ổ bụng cắt thận, u thận vỡ cho anh Nam - Ảnh BVCC

Phát hiện sớm tránh đe dọa tính mạng

Mỗi năm, thế giới ghi nhận hơn 430.000 ca ung thư thận mới, riêng Việt Nam có khoảng 1.700 – 2.000 ca, theo Globocan 2022. Ở người lớn, ccRCC là loại ung thư thận phổ biến nhất và chiếm khoảng 80% tổng số ca ung thư biểu mô tế bào thận.

Nguyên nhân chính gây bệnh chưa được xác định rõ, nhưng các yếu tố nguy cơ đến từ béo phì, hút thuốc lá, tiếp xúc với môi trường có hóa chất độc hại. Như anh Nam đã hút thuốc lá gần 20 năm, hay uống rượu bia… là những nguy cơ gây ung thư thận.

Theo bác sĩ Duy, vỡ u là biến chứng nghiêm trọng của các loại u thận, thường gặp nhất là u cơ mỡ mạch máu (AML), trường hợp ít ghi nhận hơn là ung thư thận vỡ như anh Nam. Những khối u thận kích thước lớn hoặc có vùng hoại tử bên trong dễ dẫn đến vỡ, hoặc một số u bị vỡ sau chấn thương.

U vỡ thường gây đau dữ dội vùng hông lưng, tiểu máu, sốt, có thể đe dọa tính mạng do xuất huyết nội ổ bụng nên cần được cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp bằng nút mạch cầm máu, phẫu thuật cắt bỏ khối u hoặc cắt thận sau khi đã ổn định huyết động.