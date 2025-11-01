Thừa muối gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe như tăng huyết áp, các bệnh tim mạch, suy thận, ung thư dạ dày, loãng xương, sưng phù và ảnh hưởng chức năng não.

Ăn thừa muối lại gây ra nhiều tác hại cho sức khỏe như tăng huyết áp, các bệnh tim mạch (đột quỵ, nhồi máu cơ tim), suy thận, ung thư dạ dày, loãng xương, sưng phù và ảnh hưởng đến chức năng não...

Theo Bộ Y tế, có 8,7% số người luôn luôn hoặc thường xuyên ăn thức ăn chế biến sẵn có hàm lượng muối cao. Trung bình một người trưởng thành tiêu thụ 8,1g muối trong một ngày.

Theo các chuyên gia, khác với các nước khác chủ yếu do người dân sử dụng thực phẩm chế biến sẵn thì ở Việt Nam việc ăn thừa muối đa số là do thói quen cho muối, gia vị vào thực phẩm khi chế biến, nấu ăn và khi chấm, trộn muối, gia vị trong bữa ăn.

Nên giảm muối trong chế biến thức ăn.

Muối rất cần thiết đối với cơ thể nếu ăn đủ mức cần thiết, thế nhưng thực tế nhiều người lại có thói quen ăn vượt mức chỉ số nêu trên rất nhiều dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Bệnh cao huyết áp: Người có tiền sử cao huyết áp mà vẫn duy trì thói quen ăn mặn sẽ khiến bệnh thêm nặng và dẫn đến những nguy cơ tai biến;

Bệnh tim mạch: Ăn mặn sẽ uống nước nhiều làm tăng khối lượng máu tuần hoàn thì tim phải làm việc nhiều hơn, lâu ngày tim thất trái sẽ phì đại rồi dẫn đến suy tim. Ăn nhiều muối còn khiến cơ thể giữ nước, Làm tăng áp lực lên thành mạch máu, dẫn đến tăng huyết áp. Đây chính là yếu tố nguy cơ hàng đầu của các bệnh tim mạch như nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, đồng thời còn gây hại cho thận.

Bệnh thận: Ăn mặn khiến tuần hoàn máu tăng đến cầu thận buộc thận phải làm việc nhiều dẫn đến suy thận. Bệnh nhân đã bị bệnh thận nếu ăn nhiều muối sẽ suy chức năng nhanh hơn, ngược lại nếu ăn ít muối thì chức năng thận được cải tạo tốt hơn hoặc chậm lại quá trình suy giảm. Không chỉ có thế muối còn là nguyên nhân dẫn đến sỏi thận, thận nhiễm mỡ.

Bệnh xương khớp: Ăn muối nhiều, uống nước nhiều, tiểu tiện nhiều sẽ thải ra nhiều canxi và chất khoáng qua đường nước tiểu, dẫn đến loãng xương.

Bệnh tiêu hóa: Dùng muối nhiều hàng ngày sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày so với người ăn khẩu vị bình thường.

Muối chứa khoảng 40% natri và 60% clorua.

Theo khuyến cáo của WHO và Viện Dinh dưỡng, người trưởng thành và trẻ em từ 12 tuổi trở lên chỉ nên ăn dưới 5g muối/ngày, tương đương 2g Natri/ngày. Trẻ em dưới 12 tuổi cần giảm hơn nửa lượng muối ăn vào, với trẻ em dưới 1 tuổi, không nên cho muối vào thực phẩm. Một người được coi là ăn thừa muối khi tổng lượng muối (từ các nguồn khác nhau) vượt quá mức khuyến cáo.

Các chuyên gia của Bệnh viện K cũng khuyến cáo, mỗi người nên bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách giảm lượng muối trong các bữa ăn:

Hạn chế tối đa các thực phẩm có chứa nhiều muối (NaCl) và các gia vị/phụ gia có gốc Na như thịt nguội, mì gói, bánh snack (bim bim), các loại sốt chế biến sẵn, phô mai, cá khô, các loại đậu hạt rang muối. ....Giảm lượng muối và gia vị nêm nếm trong mỗi bữa ăn. Tập thói quen không chấm thêm bất kỳ loại nước chấm gì trong bữa ăn. Thay thế nước chấm thông thường bằng loại giảm muối.

Đặc biệt, với trẻ em, cần cần tập cho ăn nhạt, rèn thói quen ăn nhạt ngay từ nhỏ để phòng bệnh tim mạch trong tương lai. Người bình thường nếu ăn giảm muối không lo bị thiếu muối, vì các thực phẩm tự nhiên hàng ngày cũng đã cung cấp đủ lượng Natri cần cho cơ thể.

Theo bác sĩ, ăn ít muối giúp hạ huyết áp ở cả người khỏe mạnh cũng như người bị tăng huyết áp. Đây là biện pháp phòng bệnh đơn giản, chi phí thấp nhưng hiệu quả rất cao. Giảm muối ngay từ bữa ăn hằng ngày sẽ giúp bảo vệ trái tim khỏe mạnh, một cuộc sống an toàn...