Tiểu máu, bụng chướng nhẹ phát hiện u thận khổng lồ xâm lấn đài bể thận

Các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật loại bỏ khối u thận trái kích thước lớn kèm huyết khối xâm lấn tĩnh mạch chủ dưới cho một bệnh nhân nữ 68 tuổi.

Đây là một phẫu thuật có độ khó cao, đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn phức tạp và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều ê-kíp.

Bất ngờ với khối u lớn với biến chứng nguy hiểm

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng bên trái, đôi khi tiểu máu và bụng chướng nhẹ. Trước đó, bệnh nhân khỏe mạnh, chưa từng phát hiện bệnh lý.

Kết quả thăm khám và chẩn đoán hình ảnh cho thấy khối u ở thận trái kích thước khoảng 15x20 cm, phá hủy hoàn toàn cấu trúc nhu mô thận, xâm lấn đài – bể thận.

Đáng chú ý, khối u đã gây huyết khối trong tĩnh mạch thận, lan tới tĩnh mạch chủ dưới, làm tăng nguy cơ tắc mạch hoặc thuyên tắc mạch phổi đe dọa tính mạng.

Hình ảnh chụp CT khối u ở thận xâm lấn tĩnh mạch chủ dưới - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật với nhiều thách thức

Ca phẫu thuật thuộc nhóm phẫu thuật tiết niệu – ung bướu có độ khó và nguy cơ cao do: Kích thước u rất lớn, chiếm trọn ổ thận, gây hẹp trường mổ, hạn chế thao tác bóc tách; Xâm lấn hệ tĩnh mạch lớn, huyết khối lan từ tĩnh mạch thận tới tĩnh mạch chủ dưới, lưu lượng máu lớn, nguy cơ mất máu ồ ạt hoặc di chuyển huyết khối.

Nguy cơ gây mê – hồi sức cao: Do ảnh hưởng tuần hoàn tĩnh mạch chủ dưới, đòi hỏi kiểm soát huyết động nghiêm ngặt.

Bệnh nhân được chuẩn bị kỹ trước mổ: Truyền máu, đánh giá toàn diện chức năng tim, phổi, thận. Trong mổ, ê-kíp tiến hành cắt thận trái kèm khối u toàn bộ, đồng thời mở tĩnh mạch chủ dưới lấy huyết khối, bảo tồn tối đa cấu trúc mạch máu và chức năng thận phải.

Quá trình mổ kéo dài nhiều giờ, yêu cầu phẫu thuật viên có kỹ thuật vi phẫu mạch máu chính xác và phối hợp nhịp nhàng với gây mê – hồi sức.

Khối u thận “khổng lồ” sau khi được cắt bỏ - Ảnh BVCC

Hậu phẫu, bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng thận phải ổn định, ăn uống – vận động nhẹ nhàng sau 1 tuần. Người bệnh được chỉ định điều trị bổ trợ bằng thuốc miễn dịch nhằm giảm nguy cơ tái phát và cải thiện tiên lượng sống còn.

Ung thư biểu mô tế bào thận (Renal Cell Carcinoma – RCC) có thể diễn tiến âm thầm, chỉ phát hiện khi khối u lớn hoặc có biến chứng. Các triệu chứng như đau hông lưng, đái máu, bụng to bất thường cần được thăm khám chuyên khoa sớm.

Chẩn đoán và can thiệp kịp thời giúp tăng khả năng phẫu thuật triệt căn, giảm biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

BS Phan Đắc Phương - BS.CKII Phạm Hồng Thiện (Khoa Ngoại Tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ)