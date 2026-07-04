Không để lợi dụng giá xăng dầu giảm nhưng vẫn "neo" giá hàng hóa bất hợp lý

Bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điều hành giá hợp lý, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá hàng hóa tương ứng khi chi phí đầu vào giảm.

Trong bối cảnh giá xăng dầu đã giảm về mức tương đương thời điểm trước khi xảy ra xung đột địa chính trị, nhiều mặt hàng trên thị trường vẫn duy trì ở mức giá cao. Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Chính phủ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu, điều hành giá hợp lý, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp điều chỉnh giá hàng hóa tương ứng khi chi phí đầu vào giảm.

Yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giá khi chi phí đầu tư giảm

Trưa 4/7, tại buổi họp báo Chính phủ tháng 6/2026, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng các bộ, ngành đã chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện hai mục tiêu xuyên suốt.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân.

Thứ nhất là bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống. Thứ hai là điều hành giá xăng dầu phù hợp, hợp lý, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Riêng đối với Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua đã ban hành khoảng 7-8 nghị quyết cùng nhiều quyết định, công điện để chỉ đạo cụ thể, quyết liệt việc bảo đảm nguồn cung và điều hành thị trường xăng dầu.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, trong đó có Bộ Công Thương, đã phối hợp chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan, đặc biệt là các thương nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối xăng dầu. Cùng với đó là sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu trong việc bảo đảm nguồn cung cho thị trường.

"Với các nỗ lực như vậy và suốt cả quá trình, chúng ta có thể đảm bảo được nguồn cung cũng như đảm bảo được việc điều hành giá xăng dầu một cách hợp lý", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, đồng thời cho biết kết quả này đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ ghi nhận.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu Chính phủ đề ra, đồng thời điều hành giá xăng dầu linh hoạt, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp sản xuất và người tiêu dùng.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, nhờ sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, giá xăng dầu trên thị trường hiện đã ở mức thấp. Tuy nhiên, mặt bằng giá nhiều hàng hóa vẫn chưa được điều chỉnh tương ứng.

Ông cho rằng cần loại bỏ tâm lý lợi dụng biến động thị trường để duy trì mức giá bất hợp lý, đồng thời nhấn mạnh yếu tố nhận thức và tâm lý thị trường cần có sự thay đổi.

Trong phạm vi quản lý nhà nước, Bộ Công Thương đã yêu cầu các địa phương, doanh nghiệp và thương nhân rà soát để điều chỉnh mặt bằng giá ở mức hợp lý.

"Nếu thương nhân, doanh nghiệp đưa ra lý do vì giá xăng dầu tăng cao dẫn đến giá tăng cao, thì phải thực hiện theo tỉ lệ thuận, giá xăng dầu đã giảm thì giá các mặt hàng cũng phải giảm theo", Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cần xóa bỏ tâm lý giữ giá bất hợp lý.

Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi găm hàng, vi phạm về giá

Để chấn chỉnh thị trường, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường ở Trung ương và địa phương rà soát toàn bộ các hành vi vi phạm pháp luật về giá, trong đó tập trung vào các hành vi không niêm yết giá, bán không đúng giá niêm yết, găm hàng và giữ giá bất hợp lý.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, đến nay lực lượng quản lý thị trường ở Trung ương và địa phương đã xử lý nhiều vụ việc vi phạm về giá và sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới.

Đối với doanh nghiệp, Bộ Công Thương khuyến cáo thực hiện nghiêm các quy định về niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kê khai giá khi thuộc diện phải kê khai; đồng thời rà soát cơ cấu chi phí để điều chỉnh giá phù hợp khi các yếu tố đầu vào giảm, không lợi dụng biến động thị trường để tăng giá hoặc giữ giá bất hợp lý.

Bộ cũng đề nghị người dân theo dõi các thông tin chính thống, không mua tích trữ theo tâm lý đám đông vì điều này có thể tác động đến giá cả thị trường; đồng thời kịp thời phản ánh tới các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường địa phương, khi phát hiện các dấu hiệu bán không đúng giá niêm yết, bán cao hơn giá niêm yết hoặc có hành vi găm hàng, đầu cơ.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân, đây là những giải pháp Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành triển khai nhằm đưa mặt bằng giá hàng hóa trên thị trường điều chỉnh giảm tương ứng với xu hướng giảm của giá xăng dầu.