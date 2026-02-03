Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Thông báo mới nhất của Bộ Công an liên quan vụ án Shark Thủy

Bộ Công an đề nghị các bị hại trong vụ án Shark Thủy chủ động cung cấp thông tin cư trú mới sau thời điểm 1/7/2025 để đảm bảo quyền lợi thi hành án.

Theo Đình Hiếu/ Vietnamnet

Ngày 3/2, C03 - Bộ Công an vừa phát đi thông báo liên quan đến vụ án tại Công ty Egroup và Egame. Cơ quan điều tra đề nghị các bị hại và người liên quan cung cấp thông tin địa chỉ mới.

C03 đang thụ lý điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ” do Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng đồng phạm thực hiện. Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame và các đơn vị liên quan.

Quá trình điều tra xác định có nhiều bị hại phát sinh từ các hợp đồng hợp tác chiến lược và mua cổ phần khống giai đoạn 2015–2023. Tuy nhiên, phần lớn các cá nhân này đang đăng ký địa chỉ cư trú cũ trước thời điểm ngày 1/7/2025.

thuy.png
Nguyễn Ngọc Thủy (còn gọi là Shark Thủy). Ảnh T.L

C03 đề nghị các cá nhân (bao gồm 341 nhân viên) chủ động cung cấp thông tin cư trú mới. Việc này nhằm phục vụ công tác điều tra và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của bị hại trong quá trình thi hành án sau này.

Người dân cần ghi rõ là bị hại gói cổ phần Egame hay các gói khác trong hệ sinh thái Egroup. Hồ sơ gửi về Phòng 6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, các cá nhân có thể nhắn tin cung cấp họ tên, số thẻ căn cước công dân mới, địa chỉ và số điện thoại liên hệ cho Điều tra viên Tạ Quang Huy (Thượng tá) qua số điện thoại 0396.360.418.

vietnamnet.vn
Link bài gốc Copy link
https://vietnamnet.vn/thong-bao-moi-nhat-cua-c03-bo-cong-an-lien-quan-vu-an-shark-thuy-2487560.html
#Công an #Shark Thủy #bị hại

Bài liên quan

Xã hội

Khởi tố kẻ dùng dao đe doạ, cướp iPhone 15 Pro Max ở Hà Tĩnh

Do cần tiền tiêu xài, đối tượng Trần Chí Bảo cầm dao khống chế, đe dọa nạn nhân rồi cướp chiếc điện thoại iPhone 15 Pro Max và bỏ chạy.

Ngày 3/2, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Chí Bảo (sinh năm 2001, trú tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền tiêu xài, vào khoảng 23h30 ngày 14/01, Trần Chí Bảo chuẩn bị một con dao gọt hoa quả giấu trong ống tay áo, đi bộ từ nhà đến khu vực ngã ba Lạc Thiện rồi gọi taxi đi đến khách sạn H.Q. (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tìm kiếm sơ hở để trộm cắp tài sản.

Xem chi tiết

Xã hội

Bắt nóng 'nữ quái' cướp giật tài sản ở Vĩnh Long

Sau khi điều khiển xe máy áp sát con mồi, đối tượng Lê Thị Hoa (tỉnh Vĩnh Long) đã cướp giật nhiều tài sản, rồi nhanh chân tẩu thoát.

Ngày 3/2, thông tin từ Công an xã Chợ Lách (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Thị Hoa (sinh năm 1974, cư trú ấp Đại An, xã Chợ Lách) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, vào lúc 10h ngày 24/01, Công an xã Chợ Lách tiếp nhận tin báo từ bà Trần Thị Ngọc Ánh (SN 1948, thường trú ấp Long Hoà, xã Chợ Lách) về việc bị một đối tượng nữ lạ mặt điều khiển xe máy cướp giật 1,5 triệu đồng và 01 điện thoại di động iPhone trên tuyến Quốc lộ 57 thuộc ấp Long Hiệp, xã Chợ Lách.

Xem chi tiết

Xã hội

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong sau tiệc tất niên ở TP HCM

Công an TP HCM xác định nữ công nhân tử vong khi tham dự tiệc tất niên tại phường Dĩ An, TP HCM là do bệnh lý.

Ngày 2/2, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, điều tra vụ nữ công nhân tử vong khi tham dự tiệc tất niên tại phường Dĩ An. Bước đầu, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do bệnh lý.

Nạn nhân được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Ảnh cắt từ clip.
Nạn nhân được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Ảnh cắt từ clip.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới