Xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng tổ chức 'đập đá' tại nhà riêng ở Quảng Trị

Công an phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) vừa phát hiện, bắt quả tang nhóm đối tượng sử dụng ma túy đá tại nhà.

Hạo Nhiên

Ngày 18/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 04 đối tượng Ba Đồn về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý.

Theo thông tin ban đầu, trưa 26/8, Công an phường Ba Đồn bắt quả tang nhóm đối tượng, gồm: Phạm Xuân Đồng (SN 1994), Trần Huỳnh Phúc (SN 2002), Trần Văn Đức (SN 1993, cùng trú tại TDP Tiền Phong, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) và Đoàn Hoài Nam (SN 1995), Trần Quang Vương (SN 1998, đều trú tại TDP Thuỷ Sơn, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại nhà Phạm Xuân Đồng.

z7129102269508-a88209d6296384fc5df7995580105b06-e1760759646764.jpg
Các đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập thập được, ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Xuân Đồng, Trần Huỳnh Phúc, Đoàn Hoài Nam và Trần Quang Vương để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma quý, quy định tại Khoản 2, Điều 255 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Đoàn Hoài Nam và Trần Quang Vương cũng đã bị Công an phường Ba Đồn bắt quả tang về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý, đang bị tạm giam để điều tra.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

