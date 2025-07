Khởi tố hai nhóm đối tượng đánh nhau khiến 1 người bị thương

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội Gây rối Trật tự công cộng.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, vào tối ngày 15/7/2025, N.D.K (SN 2009, thường trú tại thôn Đầm Sản, xã Ba Vì) cùng 05 đối tượng hẹn gặp L.H.Q (SN 2007, thường trú tại thôn Hợp Sơn, xã Ba Vì) đi cùng 6 đối tượng để đánh nhau. Tại điểm hẹn ở cổng làng Cốc Đồng Tâm, 2 nhóm đối tượng điều khiển xe máy chửi bới, hò hét và cầm theo hung khí rượt đuổi, ném vỏ chai bia, dùng ná cao su để bắn nhau làm 1 người nhóm đối tượng của N.D.K bị thương.

Khi đến khu vực quán ăn đêm tại thôn Lặt, các đối tượng bị tổ công tác của Công an xã Ba Vì phát hiện, bắt giữ đồng thời tịch thu tang vật có liên quan. Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với 11 đối tượng. Đối với 2 đối tượng dưới 16 tuổi, cơ quan Công an đã bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình quản lý theo quy định.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

