Khởi tố đối tượng Thắng "Ật" về tội Gây rối trật tự công cộng

Nguyễn Văn Thắng (tức Thắng "Ật") bị khởi tố, bắt tạm giam sau vụ livestream tại khu vực Quần thể danh thắng Tràng An ngày 28/9/2026.

Ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình, ngày 28/9/2026, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, thuộc Quần thể danh thắng Tràng An, Nguyễn Văn Thắng sử dụng điện thoại di động để quay video, phát trực tiếp (livestream), kèm theo lời nói có nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động và xúc phạm danh dự công dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng/ Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan công an xác định, sau đó, các hình ảnh, video liên quan tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm và bình luận của đông đảo người dùng. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không phát tán hình ảnh, video có nội dung phản cảm, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.