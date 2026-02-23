Hà Nội

Xã hội

Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà

Nội có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định, động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ công suất lớn hơn.

Khánh Hoài

Ngày 23/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam lái tàu khách là Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) trong vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà.

6408989401222940796860817246526723597525352070n-17718522101562069474296.jpg
Triệu Văn Nội tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21/2, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển số YB-0876H chở 22 người di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân (Lào Cai). Khi đi đến khu vực thôn Làng Cạn (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 do Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình.

Hậu quả, tàu chở khách bị chìm khiến 6 người tử vong.

fb-img-1771856094416.jpg
Khu vực hiện trường vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, Triệu Văn Nội có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người); điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn, vi phạm Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy", quy định tại khoản 3 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Xã hội

Vụ tai nạn đường thủy hồ Thác Bà làm 6 người chết, tàu khách chở quá tải

Chiếc tàu chở khách trong vụ tai nạn đường thủy hồ Thác Bà làm 6 người chết đã chở gấp đôi số người được cho phép. 

Liên quan vụ tai nạn đường thủy hồ Thác Bà làm 6 người chết, theo Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, sự việc xảy ra vào khoảng 19h15 ngày 21/2 (mùng 5 Tết), tại khu vực hồ Thác Bà, thuộc thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái.

capture-3673.png
Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Xem chi tiết

Xã hội

Thủ tướng yêu cầu khắc phục hậu quả vụ lật tàu chở khách hồ Thác Bà

Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên hồ Thác Bà, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn chìm tàu chở khách trênhồ Thác Bà, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai khiến 6 người tử vong, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng gửi lời thăm hỏi tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn; đồng thời yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

76.jpg
Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể các nạn nhân.
Xem chi tiết

Xã hội

Tìm thấy thi thể bé trai vụ lật tàu ở hồ Thác Bà

Một trong 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu trên hồ Thác Bà đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Sáng 22/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai), cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy một trong 6 nạn nhân mất tích trong vụ lật tàu. Công tác tìm kiếm những người còn lại đang được khẩn trương triển khai.

Nạn nhân được xác định là cháu H.Đ.M. (sinh năm 2015). Thi thể được phát hiện, đưa lên bờ và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Xem chi tiết

