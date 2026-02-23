Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu trong vụ chìm tàu trên hồ Thác Bà

Nội có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định, động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ công suất lớn hơn.

Ngày 23/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Lào Cai) đã khởi tố bị can và bắt tạm giam lái tàu khách là Triệu Văn Nội (sinh năm 1995, trú xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) trong vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà.

Triệu Văn Nội tại cơ quan Công an.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21/2, Triệu Văn Nội được thuê điều khiển thuyền gắn máy biển số YB-0876H chở 22 người di chuyển hướng từ xã Yên Bình đi xã Cảm Nhân (Lào Cai). Khi đi đến khu vực thôn Làng Cạn (xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai) thì xảy ra va chạm với tàu chở đá biển số YB0919 do Nguyễn Văn Thâm (sinh năm 1984, trú tại xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai) di chuyển từ hướng xã Lục Yên về xã Yên Bình.

Hậu quả, tàu chở khách bị chìm khiến 6 người tử vong.

Khu vực hiện trường vụ việc.

Quá trình điều tra xác định, Triệu Văn Nội có hành vi điều khiển thuyền gắn máy chở quá số người quy định (22/12 người); điều khiển động cơ có công suất nhỏ hơn không nhường đường cho phương tiện động cơ có công suất lớn hơn, vi phạm Luật Giao thông đường thuỷ nội địa, gây hậu quả nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Triệu Văn Nội về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy", quy định tại khoản 3 Điều 272 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.