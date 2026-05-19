Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng ở Gia Lai đánh người tử vong ở khu nhà trọ

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ đánh người tử vong tại khu nhà trọ.

Ba đối tượng bị khởi tố về hành vi giết người gồm Dương Gia Bảo (SN 2009, trú tại xã Đak Đoa), Nguyễn Tất Đức (SN 2009, trú tại phường Thống Nhất), Hoàng Đỗ Mạnh Quân (SN 2006, trú tại xã Phú Túc).

Quá trình điều tra ban đầu xác định, 3 đối tượng trên và B.M.S. (SN 2009, trú tại làng Mèo, xã Ia Grai) đã có mâu thuẫn trên mạng xã hội từ trước. 2 bên đã nhắn tin qua lại thách thức nhau.

3 đối tượng đã bị khởi tố về hành vi giết người. Ảnh: Thanh Tuấn/GTV

Như Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, do mâu thuẫn trên không gian mạng, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12/5, S. điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn đến phòng trọ tại hẻm đường Tuệ Tĩnh (thuộc tổ 6 Ia Kring, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, để tìm người.

Lúc này, 3 đối tượng Bảo, Đức và Quân bất ngờ gặp S. tại đây; cả 3 đã lao vào dùng tay, chân đánh nhiều cái người S., trong đó có nhiều cú đánh vào chỗ hiểm trên cơ thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi bị đánh, S. đã được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, đến khoảng 9 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng và các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp để truy xét đối tượng.

Đến khoảng 10 giờ ngày 12/5, 3 đối tượng Bảo, Đức, Quân đã được triệu tập về cơ quan Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai để làm việc và đã thừa nhận hành vi của mình.