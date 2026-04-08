Khởi tố 4 đối tượng làm giả con dấu để bán NƠXH ở Bắc Ninh


Nhóm đối tượng đã làm giả con dấu, tài liệu mua căn hộ nhà ở xã hội ở phường Nam Sơn không đúng đối tượng để trục lợi.

Ngày 8/4, Công an tinh Bắc Ninh thông tin, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Ninh), tống đạt quyết định khởi tố 4 bị can về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” liên quan đến dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

4 đối tượng tại cơ quan Công an.

Cụ thể, các đối tượng bị khởi tố gồm: Diêm Thị Linh (sinh năm 1992, trú tại phường Võ Cường), Chu Quý Đông (sinh năm 1995, trú tại phường Kinh Bắc), Phan Thị Ngọc Phượng (sinh năm 1995) và Phan Thị Hà (sinh năm 1993), cùng trú tại phường Vũ Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo cơ quan Công an, từ đầu tháng 1/2026, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh), phát hiện một số trường hợp mua căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội không đúng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, theo quy định của Bộ Xây dựng, tại dự án khu nhà ở xã hội ở phường Nam Sơn. Dự án do Công ty TNHH SG AND PARTNERS CONSULTING làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra xác định, trong quá trình mở bán, chủ đầu tư đã ký hợp đồng cộng tác với một số nhân viên tư vấn và tổ chức đào tạo, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, một số cá nhân đã lợi dụng chính sách để trục lợi.

Trong đó, Diêm Thị Linh là tư vấn viên, có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Với mỗi hồ sơ, nhóm của Linh được hưởng hoa hồng 0,5% giá trị hợp đồng.

Lợi dụng nhu cầu của một số khách hàng không đủ điều kiện theo quy định, Linh đã hướng dẫn làm giả giấy tờ, sử dụng các giấy xác nhận giả thay thế xác nhận của đơn vị nơi làm việc hoặc trực tiếp làm giả hồ sơ đối với trường hợp lao động tự do. Sau khi thu thập thông tin cá nhân, Linh chuyển cho Phan Thị Hà soạn thảo tài liệu giả.

Tiếp đó, Hà nhờ Phan Thị Ngọc Phượng - người quản lý con dấu của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong - đóng dấu xác nhận. Đồng thời, Chu Quý Đông, người quản lý con dấu của Công ty TNHH Dịch vụ chuyển phát nhanh L&T Việt Nam, tham gia hỗ trợ đóng dấu. Đáng chú ý, Phan Thị Hà còn tra cứu chữ ký của người đại diện pháp luật các doanh nghiệp trên mạng Internet, giả mạo chữ ký giám đốc để hoàn thiện hồ sơ. Các tài liệu sau đó được chuyển lại cho Linh sử dụng trong hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội cho khách hàng. Theo thỏa thuận, mỗi bộ hồ sơ hoàn thiện, Linh trả cho Hà 200.000 đồng.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

