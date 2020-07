Rưng rưng hình ảnh từ phút chào đời tới khi tách rời của cặp song sinh dính liền

Cặp song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi, ở quận 9, TP HCM, chào đời ngày 7/6/2019, lúc 33 tuần thai, tại Bệnh viện Hùng Vương, cân nặng 3,2 kg. Sau sinh, hai bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố điều trị các bệnh lý do sinh non, nhẹ cân. Cặp song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi được nuôi dưỡng với một chế độ đặc biệt, theo dõi tại bệnh viện suốt từ khi chào đời đến nay. Hơn một năm qua, hai bé sống chung với rất nhiều bất tiện do tình trạng dính nhau. Sáu tháng tuổi, cặp song sinh biết ngồi dậy, bò chồm, học cách thay nhau bước lùi để tập di chuyển. Bố mẹ bé cùng các chuyên gia vật lý trị liệu, các y bác sĩ phối hợp chăm sóc các cháu những việc nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt thường ngày như thay tã chung, mớm sữa, vệ sinh đặc biệt phần thân dính liền... Sau quá trình chăm sóc điều trị liên tục hơn 1 năm, hai em bé này đã nặng 15kg với các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường, đủ điều kiện sức khỏe cần thiết để được tách dính. Ngày 15/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tổ chức cuộc phẫu thuật tách dính cặp song sinh Diệu Nhi- Trúc Nhi. Sau gần 12 tiếng đồng hồ với sự tham gia của gần 100 chuyên gia, y bác sĩ của các bệnh viện đầu ngành thành phố, ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp và thuận lợi. Đúng 18h40 chiều 15/7, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được đưa ra khỏi phòng mổ sau khi các bác sĩ hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ, bó bột cho hai bé. Song Nhi đã được chuyển khoa Hồi Sức Ngoại an toàn, tiếp tục được theo dõi sát tình trạng sức khỏe sau mổ, một hành trình cũng đầy khó khăn không kém. Đến 18h chiều 15/7, giám đốc bệnh viện cho biết kết quả bước đầu rất tốt. TS.BS Trương Quang Định đã gặp mặt tiếp xúc, trình bày và giải thích diễn tiến, kết quả sơ bộ cuộc mổ cho cha mẹ Song Nhi. Để đi đến quyết định mổ tách rời cặp song sinh vào sáng 15/7, các y bác sĩ đã hội chẩn không đếm nổi trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Việc chuẩn bị trước phẫu thuật tốt nên diễn tiến từ gây mê, sắp tư thế đúng dự kiến. Các bác sĩ đã chia nửa đầu đại tràng cho bé Trúc Nhi, nửa cuối kèm hậu môn thật cho Diệu Nhi. Việc tách cơ quan tiêu hóa, tiết niệu và tách xương của hai bé diễn ra thuận lợi. Để có máu cho hai bé sử dụng trong suốt ca mổ, bệnh viện đã đăng ký 16 đơn vị hồng cầu lắng, 12 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 12 đơn vị tiểu cầu. Sau khi nghe tin ca mổ thành công tốt đẹp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng kíp mổ của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy trí tuệ, trình độ chuyên môn và sự nỗ lực của bệnh viện. Ảnh: Internet, BVCC. Mời độc giả theo dõi video "Cặp song sinh dính liền Trúc Nhi-Diệu Nhi chính thức được tách rời". Nguồn: VTV.

Cặp song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi, ở quận 9, TP HCM, chào đời ngày 7/6/2019, lúc 33 tuần thai, tại Bệnh viện Hùng Vương, cân nặng 3,2 kg. Sau sinh, hai bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố điều trị các bệnh lý do sinh non, nhẹ cân. Cặp song sinh dính liền Trúc Nhi và Diệu Nhi được nuôi dưỡng với một chế độ đặc biệt, theo dõi tại bệnh viện suốt từ khi chào đời đến nay. Hơn một năm qua, hai bé sống chung với rất nhiều bất tiện do tình trạng dính nhau. Sáu tháng tuổi, cặp song sinh biết ngồi dậy, bò chồm, học cách thay nhau bước lùi để tập di chuyển. Bố mẹ bé cùng các chuyên gia vật lý trị liệu, các y bác sĩ phối hợp chăm sóc các cháu những việc nhỏ nhặt nhất trong sinh hoạt thường ngày như thay tã chung, mớm sữa, vệ sinh đặc biệt phần thân dính liền... Sau quá trình chăm sóc điều trị liên tục hơn 1 năm, hai em bé này đã nặng 15kg với các chỉ số phát triển gần với những trẻ bình thường, đủ điều kiện sức khỏe cần thiết để được tách dính. Ngày 15/7, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố tổ chức cuộc phẫu thuật tách dính cặp song sinh Diệu Nhi- Trúc Nhi . Sau gần 12 tiếng đồng hồ với sự tham gia của gần 100 chuyên gia, y bác sĩ của các bệnh viện đầu ngành thành phố, ca phẫu thuật đã kết thúc tốt đẹp và thuận lợi. Đúng 18h40 chiều 15/7, cặp song sinh Trúc Nhi - Diệu Nhi đã được đưa ra khỏi phòng mổ sau khi các bác sĩ hoàn tất khâu tạo hình cuối cùng, khâu vết mổ, bó bột cho hai bé. Song Nhi đã được chuyển khoa Hồi Sức Ngoại an toàn, tiếp tục được theo dõi sát tình trạng sức khỏe sau mổ, một hành trình cũng đầy khó khăn không kém. Đến 18h chiều 15/7, giám đốc bệnh viện cho biết kết quả bước đầu rất tốt. TS.BS Trương Quang Định đã gặp mặt tiếp xúc, trình bày và giải thích diễn tiến, kết quả sơ bộ cuộc mổ cho cha mẹ Song Nhi. Để đi đến quyết định mổ tách rời cặp song sinh vào sáng 15/7, các y bác sĩ đã hội chẩn không đếm nổi trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Việc chuẩn bị trước phẫu thuật tốt nên diễn tiến từ gây mê, sắp tư thế đúng dự kiến. Các bác sĩ đã chia nửa đầu đại tràng cho bé Trúc Nhi, nửa cuối kèm hậu môn thật cho Diệu Nhi. Việc tách cơ quan tiêu hóa, tiết niệu và tách xương của hai bé diễn ra thuận lợi. Để có máu cho hai bé sử dụng trong suốt ca mổ, bệnh viện đã đăng ký 16 đơn vị hồng cầu lắng, 12 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 12 đơn vị tiểu cầu. Sau khi nghe tin ca mổ thành công tốt đẹp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện cho Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng kíp mổ của Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy trí tuệ, trình độ chuyên môn và sự nỗ lực của bệnh viện. Ảnh: Internet, BVCC. Mời độc giả theo dõi video "Cặp song sinh dính liền Trúc Nhi-Diệu Nhi chính thức được tách rời". Nguồn: VTV.