Những tác dụng sức khỏe không ngờ của nụ cười

1. Cười làm dịu và thư giãn căng cơ

Cười có khả năng làm giảm căng thẳng bằng cách thư giãn các cơ trên toàn cơ thể, đặc biệt là các cơ mặt, cổ, vai và bụng. Khi bạn cười to, điều này tạo ra một phản ứng mạnh giúp nới lỏng sự căng cơ và vận động hơi thở. 2. Cười làm giảm mức độ hormone căng thẳng trong cơ thể Những người thích cười và có cái nhìn tích cực về cuộc sống luôn có mức độ hormone căng thẳng thấp hơn. Khi mức độ của các hormone này giảm, không chỉ thể chất mà cảm xúc của bạn cũng sẽ trở nên tích cực hơn. 3. Cười làm tăng HGH Các nhà nghiên cứu của Đại học Loma Linda phát hiện ra rằng tiếng cười tạo ra sự gia tăng HGH (một loại hormone chống lão hóa) lên tới 87%. 4. Cười làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim Cười làm hồi sinh tuần hoàn máu và tăng oxy cho máu trong cơ thể, điều này đặc biệt quan trọng đối với trái tim của bạn. Sự gia tăng đáng kể lưu lượng máu này có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh về tim mạch. 5. Cười giúp cải thiện lưu lượng máu Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Y tế Đại học Maryland, kết quả chỉ ra rằng tiếng cười dường như khiến lớp nội mạc (mô cấu tạo niêm mạc mạch máu) mở rộng, cho phép lưu thông máu tốt hơn. 6. Cười giúp trái tim khỏe hơn Trong một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Trung tâm Y tế Đại học Maryland, đã chứng minh mối tương quan giữa những người thường xuyên cười và sức khỏe trái tim. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người mắc bệnh tim có khả năng cười ít hơn 40% trong nhiều tình huống so với những người cùng tuổi không mắc bệnh tim. 7. Cười giúp cải thiện giấc ngủ

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện ra rằng cười vào buổi tối khuyến khích cơ thể sản xuất nhiều melatonin (hormone do não tiết ra khi ngủ). Vì lý do này, bạn nên xem một chương trình hoặc bộ phim hài hước trước khi đi ngủ. 8. Cười giúp mọi người kiểm soát cơn đau Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford phát hiện ra rằng tiếng cười đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng chịu đau của một người bằng cách khuyến khích cơ thể giải phóng endorphin hóa học tốt. Hóa chất mạnh mẽ này cũng hoạt động như một loại thuốc giảm đau tuyệt vời. 9. Cười làm bạn hấp dẫn hơn

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cười làm tăng sức hấp dẫn của bạn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ai đó dễ trở nên thân thiện hơn nếu người đó dí dỏm và hài hước. 10. Cười giúp mọi người tiết kiệm tới 30% chi phí y tế Các bác sĩ ở miền tây Nhật Bản đã từng cung cấp cho người cao tuổi các chương trình chăm sóc y tế bao gồm cả tập luyện thể chất và trị liệu tiếng cười. Khoảng 92 phần trăm những người thụ hưởng báo cáo rằng chi phí y tế hàng năm của họ đã giảm 30% sau khi tham gia chương trình. 11. Cười làm tăng tuổi thọ của bạn Sự kết hợp của nhiều lợi ích cho tiếng cười đã cho thấy làm tăng tuổi thọ của con người. Trên thực tế, trong một nghiên cứu kéo dài 20 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có quan điểm tích cực hơn về cuộc sống đã tăng tuổi thọ của họ lên thêm 7,8 năm nữa. 12. Cười giúp cải thiện hiệu quả công việc Một số nghiên cứu cho thấy tiếng cười thực sự ảnh hưởng tích cực đến năng suất. Tâm trạng tích cực của một người cho phép họ giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo hơn. Họ cũng có nhiều năng lượng hơn, có động lực làm việc cao hơn và lạc quan hơn về những thách thức, áp lực đến với họ. 13. Cười giúp bạn trông trẻ trung hơn

Khi chúng ta cười, sự căng thẳng từ mặt, cổ và đầu được giải phóng. Như vậy, tiếng cười sẽ giúp bạn duy trì một diện mạo trẻ trung hơn.

1. Cười làm dịu và thư giãn căng cơ

Cười có khả năng làm giảm căng thẳng bằng cách thư giãn các cơ trên toàn cơ thể, đặc biệt là các cơ mặt, cổ, vai và bụng. Khi bạn cười to, điều này tạo ra một phản ứng mạnh giúp nới lỏng sự căng cơ và vận động hơi thở. 2. Cười làm giảm mức độ hormone căng thẳng trong cơ thể Những người thích cười và có cái nhìn tích cực về cuộc sống luôn có mức độ hormone căng thẳng thấp hơn. Khi mức độ của các hormone này giảm, không chỉ thể chất mà cảm xúc của bạn cũng sẽ trở nên tích cực hơn. 3. Cười làm tăng HGH Các nhà nghiên cứu của Đại học Loma Linda phát hiện ra rằng tiếng cười tạo ra sự gia tăng HGH (một loại hormone chống lão hóa) lên tới 87%. 4. Cười làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim Cười làm hồi sinh tuần hoàn máu và tăng oxy cho máu trong cơ thể, điều này đặc biệt quan trọng đối với trái tim của bạn. Sự gia tăng đáng kể lưu lượng máu này có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh về tim mạch. 5. Cười giúp cải thiện lưu lượng máu Trong một nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Y tế Đại học Maryland, kết quả chỉ ra rằng tiếng cười dường như khiến lớp nội mạc (mô cấu tạo niêm mạc mạch máu) mở rộng, cho phép lưu thông máu tốt hơn. 6. Cười giúp trái tim khỏe hơn Trong một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Trung tâm Y tế Đại học Maryland, đã chứng minh mối tương quan giữa những người thường xuyên cười và sức khỏe trái tim. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người mắc bệnh tim có khả năng cười ít hơn 40% trong nhiều tình huống so với những người cùng tuổi không mắc bệnh tim. 7. Cười giúp cải thiện giấc ngủ

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện ra rằng cười vào buổi tối khuyến khích cơ thể sản xuất nhiều melatonin (hormone do não tiết ra khi ngủ). Vì lý do này, bạn nên xem một chương trình hoặc bộ phim hài hước trước khi đi ngủ. 8. Cười giúp mọi người kiểm soát cơn đau Các nhà nghiên cứu tại Đại học Oxford phát hiện ra rằng tiếng cười đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng chịu đau của một người bằng cách khuyến khích cơ thể giải phóng endorphin hóa học tốt. Hóa chất mạnh mẽ này cũng hoạt động như một loại thuốc giảm đau tuyệt vời. 9. Cười làm bạn hấp dẫn hơn

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng cười làm tăng sức hấp dẫn của bạn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ai đó dễ trở nên thân thiện hơn nếu người đó dí dỏm và hài hước. 10. Cười giúp mọi người tiết kiệm tới 30% chi phí y tế Các bác sĩ ở miền tây Nhật Bản đã từng cung cấp cho người cao tuổi các chương trình chăm sóc y tế bao gồm cả tập luyện thể chất và trị liệu tiếng cười . Khoảng 92 phần trăm những người thụ hưởng báo cáo rằng chi phí y tế hàng năm của họ đã giảm 30% sau khi tham gia chương trình. 11. Cười làm tăng tuổi thọ của bạn Sự kết hợp của nhiều lợi ích cho tiếng cười đã cho thấy làm tăng tuổi thọ của con người. Trên thực tế, trong một nghiên cứu kéo dài 20 năm, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người có quan điểm tích cực hơn về cuộc sống đã tăng tuổi thọ của họ lên thêm 7,8 năm nữa. 12. Cười giúp cải thiện hiệu quả công việc Một số nghiên cứu cho thấy tiếng cười thực sự ảnh hưởng tích cực đến năng suất. Tâm trạng tích cực của một người cho phép họ giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo hơn. Họ cũng có nhiều năng lượng hơn, có động lực làm việc cao hơn và lạc quan hơn về những thách thức, áp lực đến với họ. 13. Cười giúp bạn trông trẻ trung hơn

Khi chúng ta cười, sự căng thẳng từ mặt, cổ và đầu được giải phóng. Như vậy, tiếng cười sẽ giúp bạn duy trì một diện mạo trẻ trung hơn.