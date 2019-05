Những công việc có nguy cơ mắc ung thư cao nhất (P.1)

Tiếp viên hàng không: Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Environmental Health, các tiếp viên hàng không tiếp xúc với nhiều phóng xạ ion hóa hơn ở trên cao, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư vú, cổ tử cung, tuyến giáp, dạ dày, gan,… Cụ thể, tỷ lệ ung thư vú ở nữ tiếp viên hàng không cao hơn 50% so với phụ nữ không làm nghề này. Phi công: Buồng lái máy bay nguy hiểm với da của con người tương tự như giường tắm nắng. Theo tạp chí y khoa JAMA Dermatology, phi công có nguy cơ ung thư da cao gấp người bình thường. Thợ hàn: Kim loại được làm nóng tới nhiệt độ rất cao vô cùng nguy hiểm đối với những người làm nghề thợ hàn. Ngoài ra, khói và các chất phóng xạ sinh ra trong quá trình hàn cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi, thận và mặt cũng như các vấn đề sức khỏe khác. Công việc văn phòng: Việc ngồi quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ ung thư ruột và tử cung. Theo các nhà nghiên cứu Đức, cứ 2 giờ ngồi làm việc thêm thì nguy cơ mắc ung thư tăng khoảng 10%. Thợ làm móng tay: Những người làm nghề sơn móng tay có nguy cao hấp thụ các hóa chất độc hại qua da cũng như qua đường hô hấp, làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư, hô hấp và sinh sản. Nông dân: Những người làm nông nghiệp có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cao hơn mức trung bình. Nguyên nhân là do họ bị nhiễm thuốc trừ sâu, phân bón hóa học, chất thải từ máy cơ khí được sử dụng trong quá trình sản xuất. Các bệnh ung thư phổ biển bao gồm máu trắng, ung thư dạ dày, não, da,… Lính cứu hỏa: Ung thư là nguyên nhân chính khiến lính cứu hỏa tử vong. Khi các vật liệu như ni lông hay hóa chất khác cháy, sinh ra chất độc và lính cứu hỏa có thể hấp thụ hay hít phải chúng. Công nhân làm việc ca đêm: Phóng xạ và hóa chất độc hại không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra bệnh ung thư. Nhịp sinh học tự nhiên bị thay đổi do làm việc ca đêm cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc căn bệnh này. Công nhân mỏ: Khai thác mỏ là một ngành nguy hiểm, đặc biệt với công nhân khai thác dưới hầm. Bụi than làm tăng nguy cơ mắc ung thư phổi và dạ dày. Ngoài ra, các công nhân con phải ngửi khí thải từ khác thiết bị khoan. Thợ lợp mái nhà: Những công nhân sử dụng nhựa đường nóng trên mái nhà và đường có nguy cơ mắc ung thư cao hơn người bình thường. Nguyên nhân là do họ tiếp xúc với hóa chất cũng như làm việc dưới trời nắng trong thời gian dài.

