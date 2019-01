Điểm danh những loại giò ngon nổi tiếng không thể thiếu trong ngày Tết

Giò lụa có lẽ là cái tên đầu tiên phải nhắc tới trong danh sách những loại giò không thể thiếu trong ngày Tết. Ảnh: cooky. Giò lụa (cách gọi của miền Bắc) hay chả lụa (cách gọi của miền Nam) là loại giò Tết đặc trưng, được làm từ hai nguyên liệu cơ bản là thịt lợn nạc giã nhuyễn và nước mắm ngon, được gói trong lá chuối và luộc chín. Ảnh: hotdeal. Giò xào hay còn gọi là giò thủ cũng là loại giò quen thuộc trong những ngày Tết Việt Nam. Ảnh: ytimg. Giò xào được làm từ các bộ phận của đầu lợn như tai, mũi, lưỡi, má... xắt mỏng, xào chín, trộn chung với thịt nạc. Ảnh: mecon. Giò me hay giò bê là đặc sản thơm ngon có nhiều ở Nghệ An, được làm từ quả me hay con me (con bê) được nuôi nhiều ở các vùng núi như Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương. Ảnh: thitruongsi. Giò bò hay chả bò được làm từ thịt bò và thịt lợn xay nhuyễn cùng gia vị gồm nước mắm, muối, bột ngọt, tiêu, tỏi, thì là. Ảnh: ameovat. Giò bò đạt chuẩn phải thơm mùi hạt tiêu, có màu hồng của thịt. Ảnh: dktcdn. Giò ngựa là loại giò đang dần trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây. Ảnh: giomenghean. Giò ngựa có hương vị rất đặc biệt và lạ miệng, vì vậy mà nó nhanh chóng trở thành đặc sản được nhiều người săn lùng và đặt hàng. Ảnh: nhommua. Giò gà vừa mới lạ, lại giàu chất dinh dưỡng và không kém phần ngon miệng so với giò lụa, giò bò hay giò me. Ảnh: mediacdn.

Giò lụa có lẽ là cái tên đầu tiên phải nhắc tới trong danh sách những loại giò không thể thiếu trong ngày Tết. Ảnh: cooky. Giò lụa (cách gọi của miền Bắc) hay chả lụa (cách gọi của miền Nam) là loại giò Tết đặc trưng, được làm từ hai nguyên liệu cơ bản là thịt lợn nạc giã nhuyễn và nước mắm ngon, được gói trong lá chuối và luộc chín. Ảnh: hotdeal. Giò xào hay còn gọi là giò thủ cũng là loại giò quen thuộc trong những ngày Tết Việt Nam. Ảnh: ytimg. Giò xào được làm từ các bộ phận của đầu lợn như tai, mũi, lưỡi, má... xắt mỏng, xào chín, trộn chung với thịt nạc. Ảnh: mecon. Giò me hay giò bê là đặc sản thơm ngon có nhiều ở Nghệ An, được làm từ quả me hay con me (con bê) được nuôi nhiều ở các vùng núi như Nam Đàn, Đô Lương, Thanh Chương. Ảnh: thitruongsi. Giò bò hay chả bò được làm từ thịt bò và thịt lợn xay nhuyễn cùng gia vị gồm nước mắm, muối, bột ngọt, tiêu, tỏi, thì là. Ảnh: ameovat. Giò bò đạt chuẩn phải thơm mùi hạt tiêu, có màu hồng của thịt. Ảnh: dktcdn. Giò ngựa là loại giò đang dần trở nên phổ biến hơn trong những năm gần đây. Ảnh: giomenghean. Giò ngựa có hương vị rất đặc biệt và lạ miệng, vì vậy mà nó nhanh chóng trở thành đặc sản được nhiều người săn lùng và đặt hàng. Ảnh: nhommua. Giò gà vừa mới lạ, lại giàu chất dinh dưỡng và không kém phần ngon miệng so với giò lụa, giò bò hay giò me. Ảnh: mediacdn.