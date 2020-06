Điểm danh 5 loại bệnh phổ biến nhất mùa nắng nóng

Một trong những bệnh thường gặp, phổ biến trong thời tiết nắng nóng chính là các bệnh truyền nhiễm. Đây là thời gian có điều kiện môi trường rất thuận lợi cho các loại siêu vi phát triển. Ảnh: googleusercontent. Đặc biệt, trẻ thường hay mắc các bệnh như sởi, thủy đậu, tay chân miệng trong mùa nắng nóng. Ảnh: thuocdantoc. Nắng nóng cũng khiến các bệnh về tim mạch gia tăng. Ảnh: careplusvn. Trời nắng nóng khiến tim phải làm việc nhiều và nhanh hơn, mạch đập mạnh và huyết áp tăng. Máu bị đặc lại do mất nước và có thể gây ra tình trạng thiếu oxy, bất tỉnh, nhồi máu hay đột quỵ. Ảnh: giadinh Các bệnh ngoài da cũng rất phổ biến trong điều kiện thời tiết nắng nóng oi bức. Ảnh: amazonaws. Lý do là vì trời nắng nóng khiến tuyến mồ hôi và tuyến nhầy tăng cường hoạt động để thải nhiệt cho cơ thể, gây ra tình trạng ẩm ướt tại các vùng như lưng, trán, cổ, kẽ tay, chân và bẹn. Ảnh: medihub. Thời tiết nắng nóng cũng khiến nhiều người mắc các bệnh về đường tiêu hóa. Ảnh: amazonaws. Trong mùa nắng, ruồi, muỗi, chuột, gián cũng phát triển nhiều hơn nên dễ làm lây lan các mầm bệnh qua thực phẩm và nước uống. Ảnh: googleusercontent. Say nắng, cảm nắng là hiện tượng thường gặp nhất trong mùa nắng nóng, khi nhiệt độ lên tới 38 - 19 độ C. Ảnh: tgdd. Hiện tượng say nắng, cảm nắng thường gặp phổ biến ở cả người lớn và trẻ em. Ảnh: tieudung.

