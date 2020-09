Các loại rau xanh bổ sung sắt cho người ăn chay

Rau chân vịt: 500g rau chân vịt có chứa khoảng 18mg sắt, nhiều hơn một miếng thịt bò khoảng 200g. Do đó, theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn có thể bổ sung sắt hàng ngày bằng salad rau chân vịt. Súp lơ xanh rất giàu sắt và các chất dinh dưỡng quan trọng khác như vitamin K và magiê, nó cũng chứa nhiều vitamin C, giúp kích thích sự hấp thụ sắt trong cơ thể. Bắp cải tí hon hay còn gọi là cải Brussels có hàm lượng sắt cao, giúp vận chuyển oxy trong cơ thể, góp phần tạo ra năng lượng cho cơ thể và các quá trình chuyển hóa. Bắp cải tý hon giúp ngăn ngừa mệt mỏi và các triệu chứng khác của thiếu sắt, và cũng chứa nhiều vitamin, folate, chất xơ và chất chống oxy hóa. Rau cải ngọt: Loại rau họ cải này chứa lượng vitamin A và sắt dồi dào. Trung bình mỗi chén rau cải ngọt chứa khoảng 1,8mg sắt. Xà lách rocket hay còn gọi là rau arugula không chỉ giàu chất xơ mà còn là một nguồn tốt để cung cấp sắt. Bên cạnh việc không chứa nhiều calo, xà lách rocket cũng cung cấp cho bạn nhiều vitamin A, vitamin K và acid béo omega-3. Cải xoăn kale: Trong cải xoăn có chứa một hàm lượng lớn chất sắt cùng vitamin A, C, K, carotenoid, flavonoid,… Có tác dụng ngăn ngừa ưng thư, giảm cholesterol xấu LDL, giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Đậu lăng: Loại đậu bé xinh này là một siêu thực phẩm hoàn hảo cho người ăn chay vì nó có chứa ít calo, hàm lượng chất xơ, đạm và sắt cao. Đậu đen: Thêm một chén đậu đen vào khẩu phần ăn hàng ngày sẽ cung cấp cho bạn khoảng một phần năm lượng sắt khuyến nghị. Ngoài hàm lượng chất xơ và chất đạm cao, đậu đen còn là một loại thức ăn hoàn hảo giúp đáp ứng nhu cầu khi đói và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Hạt bí ngô là nguồn cung cấp sắt tuyệt vời cho những người ăn chay. Khoảng gần 30g hạt bí ngô sẽ cung cấp khoảng 1mg sắt, tương đương với 5% mức khuyến nghị. Để thu được tối đa các giá trị dinh dưỡng từ bí ngô, bạn có thể ăn sống chúng hoặc rang trong 15 đến 20 phút. Hoa quả sấy khô: Những món ăn nhẹ như đào sấy khô, nho khô và mơ khô sẽ bổ sung sắt cho cơ thể bạn một cách dễ dàng mà không gây khó chịu. Gạo lứt là một loại thực phẩm vô cùng đơn giản nhưng lại rất giàu sắt dành cho người ăn chay. Trong gạo lứt có hàm lượng sắt cao giúp cơ thể chống lại chứng thiếu máu và hàm lượng vitamin B cao giúp ngăn ngừa mệt mỏi. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Các thực phẩm chống độc siêu hạng". Nguồn: VTC.

