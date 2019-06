9 “thủ phạm” gây nhiễm trùng đường tiết niệu ở phụ nữ

Một số triệu chứng chính của UTI là đau vùng chậu, đi tiểu thường xuyên, cảm giác nóng và đau trong khi đi tiểu, ngứa ở bộ phận sinh dục, có máu trong nước tiểu, cúm, xuất dịch âm đạo... Cả nam và nữ đều có thể bị UTI; tuy nhiên, bệnh này phổ biến hơn ở phụ nữ. Do mãn kinh: Theo Viện Đái tháo đường & Tiêu hóa và Bệnh thận Mỹ (NIDDK), nhiễm trùng đường tiết niệu rất phổ biến ở phụ nữ sau mãn kinh. Lý do, việc sản xuất estrogen của cơ thể giảm mạnh dẫn đến sự thay đổi pH âm đạo, xáo trộn sự cân bằng của vi khuẩn và nấm men âm đạo, làm tăng cơ hội nhiễm trùng. Tiểu tiện trước khi “yêu”: Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2008 công bố trên tạp chí Journal of General Internal Medicinet cũng cho thấy, “chuyện ấy” cũng có liên quan đến nguy cơ UTI ở phụ nữ sau mãn kinh, kể cả phụ nữ lớn tuổi. Do táo bón: Đây là một trong những nguyên nhân gây bệnh UTI mà nhiều người không biết. Khi táo bón, phân không thể đi ra dễ dàng, người bệnh thường căng cơ trực tràng để đẩy phân ra ngoài. Khi có nhiều áp lực lên các cơ trực tràng, bàng quang cũng có thể bị viêm và nhiễm trùng gây ra bệnh UTI. Tiêu chảy ngược lại với táo bón, người bị tiêu chảy có phân lỏng, do nhiễm trùng dạ dày hoặc vì các lý do khác. Các vi khuẩn trong phân lỏng bị nhiễm độc có thể đi vào đường tiểu, vì trực tràng và niệu đạo ở gần đường tiểu nên có thể gây nhiễm trùng đường tiểu. Do bệnh tiểu đường: Khi lượng đường trong máu cao, lượng đường dư sẽ được đào thải qua đường nước tiểu. Đây là môi trường thuận lợi cho sự phát triển quá mức của vi khuẩn, dẫn đến nhiễm trùng. Nhịn tiểu: Theo nghiên cứu, nhịn tiểu trong 6 giờ trở lên có thể làm gia tăng bệnh UTI vì vi khuẩn xâm nhập vào bàng quang. Vì lý do này, khi đi du lịch, hay hoạt động trong môi trường đặc biệt khác không nên nhịn tiểu quá lâu để giảm nguy cơ mắc bệnh. Mất nước: Uống nhiều nước không chỉ làm dịu cơn khát, mà còn làm giảm UTI. Khi tiểu thường xuyên, cơ thể có thể loại bỏ mọi vi khuẩn tồn tại trong đường tiết niệu, vì vậy hãy uống 6 - 8 cốc nước 8 ounce (230 gam)/ngày để giảm ngừa nhiễm trùng. Sử dụng các sản phẩm vệ sinh nữ: Nhiều phụ nữ sử dụng các sản phẩm vệ sinh làm sạch âm đạo chứa các hóa chất cũng có thể kích thích sự phát triển của vi khuẩn trong đường tiểu, gây nhiễm trùng. Tùy thuộc vào lưu lượng hành kinh mà dùng và thay băng vệ sinh cho thích hợp, tránh dùng qua đêm, tốt nhất nên thay tampon sau 4 đến 6 giờ sử dụng. Đồ lót không thoải mái: Đồ lót của phụ nữ có thể là nguyên nhân phát sinh bệnh UTI, vì vậy nên mặc đồ lót thoáng khí, cotton giúp ngăn ngừa độ ẩm quá mức khiến vi khuẩn phát triển. Sỏi thận: Sỏi thận là những khoáng chất cứng hình thành bên trong thận, có thể chặn đường tiết niệu và nước tiểu. Sỏi thận có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu bằng cách chống lưng cho vi khuẩn có thêm thời gian để phát triển. Vì vậy khi thấy có triệu chứng UTI, nên đi khám thận, nếu có vấn đề nên can thiệp càng sớm càng tốt. Ảnh: Internet. Video "Quét sạch bệnh tt bằng 8 loại rau của không ai ngờ". Nguồn: CSHP.

