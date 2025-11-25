Hà Nội

Thế giới

Khoảnh khắc núi lửa ở Ethiopia phun trào sau 12.000 năm

Núi lửa Hayli Gubbi ở Ethiopia phun trào trong nhiều giờ cuối tuần qua. Đây là lần phun trào đầu tiên được ghi nhận trong gần 12.000 năm.

An An (Theo Dawn)

>>> Mời độc giả xem video: Núi lửa ở Ethiopia phun trào

Nguồn video: X

Theo trang Dawn, núi lửa Hayli Gubbi, nằm ở vùng Afar của Ethiopia, cách Addis Ababa khoảng 800 km về phía đông bắc, đã phun trào trong nhiều giờ vào ngày 23/11. Đây là lần phun trào đầu tiên được ghi nhận trong gần 12.000 năm.

Vụ phun trào đã tạo ra những cột khói bụi dày đặc cao tới 14 km, bao phủ các ngôi làng lân cận. Trung tâm Tư vấn Tro núi lửa (VAAC) Toulouse cho biết, đám mây tro bụi từ vụ phun trào núi lửa này được dự báo có thể lan đến miền nam Pakistan sau khi trôi qua Yemen và Oman.

Tuy nhiên, Anjum Nazeer Zaighum, người phát ngôn của Cơ quan Khí tượng Pakistan, nói với tờ Dawn rằng ảnh hưởng của đám mây tro bụi sẽ không tác động đến Karachi và nó sẽ bay qua Biển Ả Rập.

untitled.png
Núi lửa Hayli Gubbi ở Ethiopia phun trào lần đầu tiên. Ảnh: The News.

Một người dân địa phương nói với tờ The Addis Standard rằng vụ phun trào xảy ra cách ngọn núi chính 8 km.

Afar TV mô tả một "vụ phun trào lớn" xảy ra vào cuối buổi sáng 23/11, âm thanh của nó mạnh đến mức có thể cảm nhận được ở những nơi xa xôi như Tigray và các thị trấn trong khu vực Wollo.

"Chúng tôi rất sốc và sợ hãi trước âm thanh của vụ phun trào núi lửa", một người dân chia sẻ.

Được biết, ngọn núi lửa Hayli Gubbi cao khoảng 500 mét nằm trong thung lũng Rift, một khu vực có hoạt động địa chất mạnh mẽ, nơi hai mảng kiến ​​tạo gặp nhau.

