Tranh thủ ăn ngay vì thực phẩm này cực khan hiếm trong tương lai

Trong tương lai, lượng sôcôla của thế giới sẽ ngày càng giảm sút dẫn đến khan hiếm. Mặc dù cây ca cao không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao, nhưng chúng đòi hỏi lượng mưa dồi dào và độ ẩm cao. Tuy nhiên theo nhiều nghiên cứu, thời tiết khắc nghiệt dự kiến sẽ không kèm theo mưa lớn. Những điều kiện này có thể tác động tiêu cực đến sản xuất ca cao khiến sản lượng dần giảm xuống. Các chuyên gia xác nhận rằng ngành sản xuất trà sẽ bị ảnh hưởng rất lớn bởi biến đổi khí hậu nếu không có biện pháp phòng ngừa. Điển hình, biến đổi khí hậu khiến cây trà đứng trước nguy cơ bị côn trùng xâm hại hoặc lá trà chất lượng kém đi. Hiện nay lượng mật ong trên thế giới ngày càng ít đi. Có nhiều lý do khác nhau, nhưng sự nóng lên toàn cầu cũng là một nguyên nhân đáng kể. Nghiên cứu chỉ ra rằng, nồng độ CO2 tăng làm giảm protein trong phấn hoa, nguồn thức ăn chính của ong. Cây lúa đang đứng trước nguy cơ giảm 20-40% năng suất, không những thế giá trị dinh dưỡng trong gạo có thể bị giảm đáng kể do nồng độ carbon dioxide trong khí quyển tăng cao. Các loài hoa quả đang ngày càng giảm sản lượng và chất lượng do khí hậu nóng. Có thể trong tương lai con người sẽ phải tìm ra một loại rau mới có thể chịu đựng khí hậu nóng để thay thế. Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến cây phong đường, loài cây có thể sản xuất xi-rô từ nhựa cây. Biến đổi khí hậu khiến rễ và chồi cây khó phát triển, dẫn đến giảm năng suất. Do sự nóng lên toàn cầu, khoảng 50% diện tích trên thế giới phù hợp cho sản xuất cà phê có nguy cơ bị giảm đáng kể vào năm 2050. Con người sẽ phải đối mặt với các vấn đề như giá cà phê tăng cao do thiếu hụt nguồn cung cũng như hương vị cà phê không còn được như trước. Lúa mì cũng là loài cây chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, sản lượng lúa mì giảm sút đồng nghĩa các sản phẩm như bánh mì, bánh ngọt và các loại thực phẩm khác từ bột mì sẽ trở nên khan hiếm. Lạc là loài thực vật này ưa khí hậu ấm áp, tuy nhiên chúng đòi hỏi lượng mưa từ 500-1000 mm. Đây là lý do tại sao lạc cũng được đưa vào danh sách các loại thực phẩm chịu ảnh hưởng vì thời tiết nóng và khô hạn của hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nắng nóng và hạn hán có thể dẫn đến sự suy giảm 3-17% sản lượng lúa mạch. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng toàn ngành sản xuất bia trên khắp thế giới. Mời các bạn xem video: Mùa trâm Bảy Núi: Món quà của thiên nhiên. Nguồn: VTC

