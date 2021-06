Top khả năng siêu phàm đến khó tin của con người

Khả năng chụp ảnh bằng ý nghĩa: Người có khả năng siêu phàm phải kể đến là ông Ted Serios sống tại Chicago (Mỹ). Khi ông tập trung hoặc hướng ý nghĩ vào một vật nào đấy, ví dụ một chiếc xe, khi đã có hình ảnh chiếc xe thật rõ nét trong óc, một máy ảnh chụp lấy ngay hướng vào đầu ông kết quả hiện ra ảnh của chiếc.Khả năng ăn mọi thứ: Michel Lotio, sinh năm 1950 tại Pháp nổi tiếng với khả năng siêu phàm là ăn mọi thứ từ kim loại đến cao su, thủy tinh... Ông có khả năng là nhờ lớp dạ dày dày gấp 2 lần người thường. Người nam châm: Liew Thow Lin 70 tuổi đến từ Malaysia có khả năng hút các vật bằng kim loại. Cơ thể ông có thể hút nhiều vật kim loại với tổng trọng lượng 36kg. Nhờ khả năng đặc biệt này, ông Liew đã từng kéo một ô tô 4 chỗ di chuyển được quãng đường gần 20m. Người không biết đau: Nhờ khả năng chịu đau gấp nhiều lần người bình thường, Tim Cridland, một dị nhân người Mỹ có thể đâm kim xuyên qua tay, cổ họng, miệng mà không hề cảm thấy đau. Người có đôi mắt lồi: Claudio Pinto ở Brazil có khả năng rất đặc biệt, ông có thể làm cho mắt của mình lồi ra ngoài hốc mắt 4cm. Trí nhớ siêu phàm: Daniel Tammet có khả năng nhớ các con số. Năm 2004, Tammets đã lập kỷ lục châu Âu khi nhớ chính xác 22.514 chữ số của dãy số Pi trong 5 giờ. Ngoài ra, Tammets còn có khả năng học ngoại ngữ tuyệt vời, có thể nói trôi chảy tiếng Iceland chỉ sau có 1 tuần. Làn da co giãn: Garry Turner đến từ Anh là người có làn da co giãn nhất thế giới với kỷ lục có thể căng da bụng tới 15,8 cm. Tự tạo ra lửa: Trường hợp đầu tiên được ghi nhận là A.W.Underwood de Paw Paw ở bang Michigan (Mỹ). Ví dụ, ông lấy khăn tay đưa lên miệng, vừa vò thật mạnh vừa thổi và ngay tức khắc lửa bùng lên đốt chiếc khăn đến rụi hết. Nhà ngoại cảm người Nga, Nelya Mikhailova cũng nổi tiếng với biệt tài tạo ra lửa. Nín thở hơn 20 phút trong nước: 22 phút là thời gian lâu nhất con người có thể nín thở. Kỷ lục này được xác lập bởi Stig Severinsen đến từ Đan Mạch vào năm 2012. Điều này quả thực rất khó tin bởi người bình thường chỉ có thể nhịn thở trong vài phút. Chạy 86 giờ liên tục: Năm 2012, nữ VĐV Kim Allan người New Zealand đã thành công với kỷ lục vượt đường dài 499 km với thời gian 86 giờ liên tục. Mời độc giả xem video:Bỉ vs Bồ Đào Nha - Cuộc đấu của những nhà vô địch. Nguồn: VTV24.

