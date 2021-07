Sự hào nhoáng của Dubai nâng tầm khi tái hiện lục địa Atlantis

Bên cạnh tòa nhà cao nhất thế giới Burj Khalifa và trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới - Dubai Mall, hiện nay Dubai đã khai trương bể bơi sâu nhất thế giới - Deep Dive Dubai. Bể bơi Deep Dive Dubai nằm trong một công trình kiến trúc hình vỏ sò với diện tích 1.500 mét, có độ sâu 60m, chứa được 14 triệu lít nước ngọt - bằng thể tích của sáu bể bơi cỡ Olympic - và lớn hơn ít nhất bốn lần so với bất kỳ bể bơi lặn nào khác trên thế giới. Nhiệt độ nước bể bơi được duy trì ở 30 độ C, mức nhiệt dễ chịu để mặc đồ lặn hoặc áo bơi mỏng. Hệ thống lọc tiên tiến nhất thế giới cũng được lắp đặt trong bể, và nước trong toàn bộ bể được lọc 6 tiếng một lần để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và vệ sinh cao nhất.Điểm đặc biệt nhất của Deep Dive Dubai được cho là giống một Atlantis thu nhỏ đang chìm trong nước. Deep Dive Dubai sử dụng 14 triệu lít nước ngọt để nhấn chìm cả một "thành phố" hiện đại dưới nước với những mái vòm, thư viện và căn hộ bị bỏ hoang. Bể bơi cũng được trang bị 56 camera dưới nước để đảm bảo an toàn cho các thợ lặn. Khi bạn lặn vào bên trong, gia đình và bạn bè của bạn cũng có thể tương tác với nhau. Ngoài ra, có rất nhiều tiện nghi dưới nước như chơi cờ vua, bi-a và bóng bàn. Nếu thích yên tĩnh, bạn cũng có thể đọc sách lặng lẽ dưới nước - tuy nhiên hành động này chỉ thích hợp để chụp ảnh. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối dưới nước, Deep Dive Dubai cũng đã lắp đặt một bộ thiết bị siêu khủng, có thể chứa cùng lúc 12 người, trong trường hợp xảy ra sự cố, thiết bị này có thể ứng cứu kịp thời. Deep Dive Dubai cung cấp các khóa học cho cả người mới bắt đầu lặn và thợ lặn đã có chứng chỉ. Các thợ lặn cũng có thể tự mình khám phá bể bơi và thành phố dưới nước sau chuyến tham quan với một trong những hướng dẫn viên lặn tại địa điểm này. Những người đến đây được cảnh báo không nên di chuyển tới những tòa nhà cao ốc ngay sau khi lặn vì có thể có thể bị bệnh giảm áp. Tốt hơn là nên đợi khoảng 18 đến 24 giờ. “Có khá nhiều bể lặn sâu trên thế giới, nhưng bể của chúng tôi thú vị hơn nhiều. Nó không chỉ sâu nhất và lớn nhất, mà hiệu ứng thành phố chìm khiến nó trở nên độc đáo. Thật sự không công bằng khi chỉ gọi nó là một bể bơi" Giám đốc Jarrod Jablonski của Deep Dive Dubai nói. Hiện tại bể lặn này chỉ dành cho khách có giấy mời, tuy nhiên dự kiến mở vào của cuối tháng 7 tới. Những người trên 10 tuổi đều có thể tham gia các khóa học và tour trải nghiệm với các mức độ khác nhau. Ngoài các thiết bị lặn, bơi, các thiết bị quay chụp dưới nước đều có thể thuê hoặc mua tại đây. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới

