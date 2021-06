Nhiệt độ cao kinh hoàng nơi đội tuyển Việt Nam tham gia Wold Cup

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đang có mặt tại UAE để tham dự vòng loại World Cup 2022 trong sự cổ vũ của toàn thể người hâm mộ. Hai trận đấu vừa qua mang đến những kết quả khả quan tuy nhiên nhiều người không khỏi lo lắng cho sức khỏe của các cầu thủ trong những ngày tới. Nguyên nhân là bởi UAE đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại công viên năng lượng mặt trời ở thị trấn Sweihan, cách thành phố Al Ain thuộc tiểu vương quốc Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) 70 km về phía tây bắc là 51,8 độ C ngày 7/6. Trong khi đó, nhiệt độ ở Dubai và nhiều nơi khác như Abu Dhabi, Sharjah,... cũng được ghi nhận vô cùng cao, tới 49 độ C. Đến ngày 8/6, nhiệt độ có giảm xuống còn 46 độ. Mức nắng nóng này được đáng giá là cực đoan, có thể gây hại cho sức khỏe con người. Người dân ở đây được khuyến cáo mang ô khi ra ngoài trời và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Nhiều người dân sống ở UAE cho rằng, đây là mùa hè nóng nhất mà họ từng trải qua và họ được yêu cầu nên làm việc, ở yên trong nhà.Nhiệt độ đầu mùa hè ở UAE đã tăng mạnh trong những tuần gần đây. Đất nước này thường chứng kiến độ ẩm cao trong vài tuần đầu và cuối mùa hè, với một đợt khô kéo dài trong suốt tháng 7 và tháng 8. Dự báo những ngày tới, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ tại nơi nóng nhất là thị trấn Sweihan có giảm xuống tuy nhiên vẫn dao động từ 43 - 46 độ C, vô cùng khắc nghiệt. Bên cạnh nắng nóng, Dubai và một số khu vực khác của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) còn phải đối mặt tình trạng sương mù do độ ẩm cao, đạt 85-90%. Đối với người dân ở UAE, thời tiết nắng nóng đã trở thành điều bình thường đối với họ. Thậm chí, với nhiều quốc gia trên thế giới, trời hơn 30 độ C đã rất oi bức, nhưng người dân Dubai cho rằng đó là điều đáng mừng báo hiệu mùa đông đã về. Mùa hè ở Dubai, mọi người thậm chí không thể dạo chơi, tắm biển, lướt sóng hay ngồi ăn ngoài trời do thời tiết quá nóng. Những điều này chỉ được làm vào mùa đông khi nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 15 - 30 độ C. May mắn là ở Dubai có điều hòa lắp đặt ở khắp mọi nơi nên cuộc sống của người dân cũng như những đội tuyển quốc gia tham dự Wold Cup cũng bớt khó khăn và khắc nghiệt. Tuy nhiên, do không quen với khí hậu và thường xuyên phải luyện tập dưới trời nắng nên người hâm mộ rất lo lắng đội tuyển Việt Nam có thể gặp những vấn đề về sức khỏe trong thời gian thi đấu. Mời các bạn xem video: 7 hiện tượng thiên nhiên bí ẩn gây tò mò nhất. Nguồn: Neews

Đội tuyển bóng đá Việt Nam đang có mặt tại UAE để tham dự vòng loại World Cup 2022 trong sự cổ vũ của toàn thể người hâm mộ. Hai trận đấu vừa qua mang đến những kết quả khả quan tuy nhiên nhiều người không khỏi lo lắng cho sức khỏe của các cầu thủ trong những ngày tới. Nguyên nhân là bởi UAE đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục. Nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại công viên năng lượng mặt trời ở thị trấn Sweihan, cách thành phố Al Ain thuộc tiểu vương quốc Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) 70 km về phía tây bắc là 51,8 độ C ngày 7/6. Trong khi đó, nhiệt độ ở Dubai và nhiều nơi khác như Abu Dhabi, Sharjah,... cũng được ghi nhận vô cùng cao, tới 49 độ C. Đến ngày 8/6, nhiệt độ có giảm xuống còn 46 độ. Mức nắng nóng này được đáng giá là cực đoan, có thể gây hại cho sức khỏe con người. Người dân ở đây được khuyến cáo mang ô khi ra ngoài trời và tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Nhiều người dân sống ở UAE cho rằng, đây là mùa hè nóng nhất mà họ từng trải qua và họ được yêu cầu nên làm việc, ở yên trong nhà. Nhiệt độ đầu mùa hè ở UAE đã tăng mạnh trong những tuần gần đây. Đất nước này thường chứng kiến độ ẩm cao trong vài tuần đầu và cuối mùa hè, với một đợt khô kéo dài trong suốt tháng 7 và tháng 8. Dự báo những ngày tới, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ tại nơi nóng nhất là thị trấn Sweihan có giảm xuống tuy nhiên vẫn dao động từ 43 - 46 độ C, vô cùng khắc nghiệt. Bên cạnh nắng nóng, Dubai và một số khu vực khác của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) còn phải đối mặt tình trạng sương mù do độ ẩm cao, đạt 85-90%. Đối với người dân ở UAE, thời tiết nắng nóng đã trở thành điều bình thường đối với họ. Thậm chí, với nhiều quốc gia trên thế giới, trời hơn 30 độ C đã rất oi bức, nhưng người dân Dubai cho rằng đó là điều đáng mừng báo hiệu mùa đông đã về. Mùa hè ở Dubai, mọi người thậm chí không thể dạo chơi, tắm biển, lướt sóng hay ngồi ăn ngoài trời do thời tiết quá nóng. Những điều này chỉ được làm vào mùa đông khi nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 15 - 30 độ C. May mắn là ở Dubai có điều hòa lắp đặt ở khắp mọi nơi nên cuộc sống của người dân cũng như những đội tuyển quốc gia tham dự Wold Cup cũng bớt khó khăn và khắc nghiệt. Tuy nhiên, do không quen với khí hậu và thường xuyên phải luyện tập dưới trời nắng nên người hâm mộ rất lo lắng đội tuyển Việt Nam có thể gặp những vấn đề về sức khỏe trong thời gian thi đấu. Mời các bạn xem video: 7 hiện tượng thiên nhiên bí ẩn gây tò mò nhất. Nguồn: Neews