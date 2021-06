NASA tìm thấy dấu hiệu sống được trên sao Hỏa bị ESA bỏ quên?

Sau khi phân tích lại dữ liệu từ tàu Mars Express của ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu), phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) của NASA đã phát hiện các phản xạ radar lạ xung quanh vùng cực Nam của sao Hỏa. Khu vực này được gọi là Vùng trầm tích phân lớp Nam Cực, các phản xạ radar này đã hé lộ hàng chục hồ nước dưới bề mặt, cách chưa đầy 1,6km. Điều đó cho thấy, sao Hỏa có thể nhiều nước hơn chúng ta vẫn tưởng. Tuy nhiên, không may là vùng nước này lại nằm ở nơi có khí hậu quá lạnh, nên nước ở đây không thể duy trì ở trạng thái lỏng, ngay cả khi có sự hiện diện của những khoáng chất mặn perchlorat từng được NASA xác định. Trước đây, các nhà khoa học cho rằng nước trên sao Hỏa có thể bị bay hơi hết ra ngoài vũ trụ, tuy nhiên vào tháng 3 vừa qua một nghiên cứu của NASA cho thấy thực chất chúng bị ngấm hết vào bên trong hành tinh. Một số bằng chứng của NASA trước đây cũng cho thấy, một số hồ ngầm có thể là nước lỏng dù bề mặt sao Hỏa trung bình là âm 63 độ C. Việc tìm thấy nước lỏng là một tín hiệu đáng mừng. Vì đây là điều kiện thiết yếu cho sự sống. Ngoài các khoáng chất mặn được tìm thấy, nước dưới hồ ngầm ở dạng lỏng có một lời giải thích khả thi khác: do hoạt động núi lửa trên hành tinh. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn. Trong Hệ Mặt trời, Trái đất là hành tinh duy nhất vẫn đang có hoạt động địa chất. Quá trình này góp phần ổn định khí hậu hiện đại, kích thích yếu tố cần thiết cho sự sống phát sinh và tiến hóa hàng tỉ năm trước. Các nhà khoa học từ NASA đã tạo ra một bản đồ hiển thị các vị trí có thể có hồ ẩn trên sao Hỏa dựa trên phản xạ radar sáng. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể chắc chắn những gì vừa phát hiện thực sự là hồ nước. Do đó, ở cực nam của sao Hỏa có những hồ nước ẩn dưới bề mặt hay thứ gì đó khác vẫn tiếp tục là một bí ẩn chưa thể giải đáp. “Chúng tôi không chắc liệu những dấu hiệu này có phải là nước ở dạng lỏng hay không nhưng chúng dường như lan rộng hơn nhiều so với những gì nghiên cứu ban đầu tìm được... Hoặc nước ở dạng lỏng phổ biến bên dưới cực nam của sao Hỏa hoặc những tín hiệu này là dấu hiệu của thứ gì đó khác" - nhà khoa học Jeffrey Plaut của NASA cho biết. Bên cạnh đó, Jeffrey cho biết việc lập việc lập bản đồ giúp các nhà khoa học tiến thêm vài bước để hiểu được cả mức độ và nguyên nhân của những phản xạ radar khó hiểu này. Mời các bạn xem video: Elon Musk khoe tên lửa có thể đi đến mặt trăng, sao hỏa. nguồn: VTV

Sau khi phân tích lại dữ liệu từ tàu Mars Express của ESA (Cơ quan Vũ trụ châu Âu), phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực (JPL) của NASA đã phát hiện các phản xạ radar lạ xung quanh vùng cực Nam của sao Hỏa. Khu vực này được gọi là Vùng trầm tích phân lớp Nam Cực, các phản xạ radar này đã hé lộ hàng chục hồ nước dưới bề mặt, cách chưa đầy 1,6km. Điều đó cho thấy, sao Hỏa có thể nhiều nước hơn chúng ta vẫn tưởng. Tuy nhiên, không may là vùng nước này lại nằm ở nơi có khí hậu quá lạnh, nên nước ở đây không thể duy trì ở trạng thái lỏng, ngay cả khi có sự hiện diện của những khoáng chất mặn perchlorat từng được NASA xác định. Trước đây, các nhà khoa học cho rằng nước trên sao Hỏa có thể bị bay hơi hết ra ngoài vũ trụ, tuy nhiên vào tháng 3 vừa qua một nghiên cứu của NASA cho thấy thực chất chúng bị ngấm hết vào bên trong hành tinh. Một số bằng chứng của NASA trước đây cũng cho thấy, một số hồ ngầm có thể là nước lỏng dù bề mặt sao Hỏa trung bình là âm 63 độ C. Việc tìm thấy nước lỏng là một tín hiệu đáng mừng. Vì đây là điều kiện thiết yếu cho sự sống. Ngoài các khoáng chất mặn được tìm thấy, nước dưới hồ ngầm ở dạng lỏng có một lời giải thích khả thi khác: do hoạt động núi lửa trên hành tinh. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa có bằng chứng chắc chắn. Trong Hệ Mặt trời, Trái đất là hành tinh duy nhất vẫn đang có hoạt động địa chất. Quá trình này góp phần ổn định khí hậu hiện đại, kích thích yếu tố cần thiết cho sự sống phát sinh và tiến hóa hàng tỉ năm trước. Các nhà khoa học từ NASA đã tạo ra một bản đồ hiển thị các vị trí có thể có hồ ẩn trên sao Hỏa dựa trên phản xạ radar sáng. Tuy nhiên họ vẫn chưa thể chắc chắn những gì vừa phát hiện thực sự là hồ nước. Do đó, ở cực nam của sao Hỏa có những hồ nước ẩn dưới bề mặt hay thứ gì đó khác vẫn tiếp tục là một bí ẩn chưa thể giải đáp. “Chúng tôi không chắc liệu những dấu hiệu này có phải là nước ở dạng lỏng hay không nhưng chúng dường như lan rộng hơn nhiều so với những gì nghiên cứu ban đầu tìm được... Hoặc nước ở dạng lỏng phổ biến bên dưới cực nam của sao Hỏa hoặc những tín hiệu này là dấu hiệu của thứ gì đó khác" - nhà khoa học Jeffrey Plaut của NASA cho biết. Bên cạnh đó, Jeffrey cho biết việc lập việc lập bản đồ giúp các nhà khoa học tiến thêm vài bước để hiểu được cả mức độ và nguyên nhân của những phản xạ radar khó hiểu này. Mời các bạn xem video: Elon Musk khoe tên lửa có thể đi đến mặt trăng, sao hỏa. nguồn: VTV