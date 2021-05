Mùi thối quý hiếm của loài hoa cứ nở là người dân thi nhau ...ngửi

Gần đây, hàng nghìn người đã tụ tập trước một trạm xăng bỏ hoang ở Alameda, California, Mỹ để được tận mắt chứng kiến hoa xác thối nở vô cùng hiếm hoi. Bông hoa to lớn do người làm vườn Solomon Leyva trồng tại trạm xăng Art Deco cũ ở Alameda để cho mọi người có cơ hội chiêm ngưỡng loài hoa đặc biệt có nguồn gốc từ Indonesia. Loài hoa xác thối kỳ lạ có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới xích đạo ở tỉnh Sumatra, miền tây Indonesia, và có tên kỹ thuật là cây Chân bê khổng lồ Indonesia (Amorphophallus titanum). Chúng chỉ mọc trong những khu rừng nhiệt đới ở Sumatra và hiếm khi nở. Cây hoa xác thối nở hoa lần đầu tiên khi chúng được 7 đến 10 tuổi, và vài năm sau mới tiếp tục nở. Tên gọi xác thối của nó xuất phát từ mùi hôi khó chịu mà hoa tiết ra khi nở. Solomon Leyv cho biết: "Sẽ rất vui nếu mọi người có thể tận mắt nhìn thấy bông hoa có kích thước lớn, chạm tay hoặc lắc lư và ngửi hoa". Khi nở hoa, đỉnh bông có nhiệt độ 36,7 độ C tương tự nhiệt độ cơ thể người, giúp làm bay hơi, phát tán mùi, thụ phấn và đánh lừa côn trùng. Côn trùng nghĩ rằng hoa có thể là miếng mồi của chúng, bay vào bên trong và sau khi nhận ra không có gì để ăn thì chúng bay đi mang theo phấn hoa. Bọ phân, ruồi và côn trùng ăn thịt khác là những loài thụ phấn chính của hoa xác thối. Mùi và màu đỏ tía đậm của hoa tựa như con vật đã chết gây sự chú ý của những con côn trùng này. Cây phải mất 7 năm để nở hoa, thậm chí, một số hoa xác thối chỉ nở một vài thập kỉ 1 lần. Trong những năm không ra hoa, cây chỉ có một chiếc lá duy nhất mọc lên từ thân cây. Chiếc lá này chia thành 3 nhánh tại đỉnh, mỗi nhánh mọc nhiều lá nhỏ. Mỗi năm, chiếc lá cũ chết đi và một cái khác sẽ mọc lên vị trí đó. Sau nhiều năm, hoa xác thối cũng nạp đủ năng lượng để nở hoa. Nó chỉ nở trong vòng 24-36 giờ. Hoa xác thối có 5 mùi: mùi acid disulphide (mùi mồ hôi), dmethyi disulphide (mùi tỏi), dimethyl trisulphide (thịt đang phân hủy), indole (phân người) và trimerthylamine (cá đang thối rữa). Mỗi khi loài hoa này nở, người dân thường kéo đến tận nơi để được chiêm ngưỡng và ngửi mùi kinh dị của nó một lần. Solomon Leyv ước tính có ít nhất 1.400 người đã xếp hàng để xem bông hoa sau khi ông chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội. Mời các bạn xem video: Những loài cây có hình thù kỳ lạ nhất thế giới. Nguồn: Vui khỏe mỗi ngày

