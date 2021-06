Lý giải bộ mặt đặc dị của các loài cú mèo

Tất cả các loài cú mèo có đôi mắt to, hướng về phía trước, thay vì hai bên như các loài chim khác. Cách bố trí mắt này khiến cú có thị giác lập thể tương tự con người, giúp chúng phán đoán khoảng cách tốt khi tấn công con mồi. Đôi mắt to của cú mèo cũng có khả năng bắt sáng tốt, giúp chúng có thể theo dõi sự chuyển động của các con mồi trong bóng đêm. Điểm trừ của mắt cú là nhãn cầu của chúng cố định trong hốc mắt. Vì vậy, để thay đổi hướng nhìn, cú sẽ phải quay đầu chứ không “liếc mắt” được. Nhờ cái cổ dài ẩn dưới bộ lông rất dày, cú có thể quay đầu một cách rất linh hoạt. Bộ lông dày cũng khiến đầu cú mèo trông to hơn thực tế rất nhiều, khiến kẻ thù phải ngần ngại nếu định tấn công. Phần lớn các loài cú có đĩa mặt trông giống như một cái mặt nạ bằng lông vũ. Cái đĩa này có tác dụng hướng âm thanh đến các lỗ tai lớn, giúp tăng cường thị giác thính nhạy của cú. Mỏ cú mèo không hướng về phía trước mà quặp xuống để giảm thiểu sự cản âm. Cái mỏ này có đầu nhọn như mỏ đại bàng, giúp chúng giữ chặt con mồi và rỉa thịt hiệu quả. Phần lớn các loài cú hoạt động về đêm và có một tai nằm cao hơn tai kia. Sự bố trí này giúp chúng thu nhận âm thanh theo cả phương thẳng đứng. Nhiều loài cú có cái “vành tai” đặc trưng bằng lông vũ trông như tai mèo. Hiện có nhiều ý kiến khác nhau về công dụng của bộ phận này trong giới khoa học. Theo quan niệm cũ, “vành tai” cú có tác dụng truyền âm giống như vành tai ở các loài thú. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu mới lại khẳng định cái “vành tai” này không liên quan gì đến thính giác. Công dụng của nó là gì thì cho đến nay vẫn chưa có đáp án thỏa đáng nào được đưa ra... Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.

Tất cả các loài cú mèo có đôi mắt to, hướng về phía trước, thay vì hai bên như các loài chim khác. Cách bố trí mắt này khiến cú có thị giác lập thể tương tự con người, giúp chúng phán đoán khoảng cách tốt khi tấn công con mồi. Đôi mắt to của cú mèo cũng có khả năng bắt sáng tốt, giúp chúng có thể theo dõi sự chuyển động của các con mồi trong bóng đêm. Điểm trừ của mắt cú là nhãn cầu của chúng cố định trong hốc mắt. Vì vậy, để thay đổi hướng nhìn, cú sẽ phải quay đầu chứ không “liếc mắt” được. Nhờ cái cổ dài ẩn dưới bộ lông rất dày, cú có thể quay đầu một cách rất linh hoạt. Bộ lông dày cũng khiến đầu cú mèo trông to hơn thực tế rất nhiều, khiến kẻ thù phải ngần ngại nếu định tấn công. Phần lớn các loài cú có đĩa mặt trông giống như một cái mặt nạ bằng lông vũ. Cái đĩa này có tác dụng hướng âm thanh đến các lỗ tai lớn, giúp tăng cường thị giác thính nhạy của cú. Mỏ cú mèo không hướng về phía trước mà quặp xuống để giảm thiểu sự cản âm. Cái mỏ này có đầu nhọn như mỏ đại bàng, giúp chúng giữ chặt con mồi và rỉa thịt hiệu quả. Phần lớn các loài cú hoạt động về đêm và có một tai nằm cao hơn tai kia. Sự bố trí này giúp chúng thu nhận âm thanh theo cả phương thẳng đứng. Nhiều loài cú có cái “vành tai” đặc trưng bằng lông vũ trông như tai mèo. Hiện có nhiều ý kiến khác nhau về công dụng của bộ phận này trong giới khoa học. Theo quan niệm cũ, “vành tai” cú có tác dụng truyền âm giống như vành tai ở các loài thú. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu mới lại khẳng định cái “vành tai” này không liên quan gì đến thính giác. Công dụng của nó là gì thì cho đến nay vẫn chưa có đáp án thỏa đáng nào được đưa ra... Mời quý độc giả xem video: Bướm nghệ sĩ hóa trang | VTV7.