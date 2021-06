Loài chim xấu xí mỏ rộng như ếch nhưng là bậc thầy ngụy trang

Cú muỗi mỏ cặp (frogmouth) là một loài chim đặc biệt, thường bị nhầm lẫn với loài cú mèo, tuy nhiên nó thuộc giống cú muỗi (nightjar) là một họ trong bộ chim Caprimulgiformes. Họ cú này bao gồm các loài chim săn mồi hoạt động về đêm. Chúng được tìm thấy ở Ấn Độ và trên khắp miền nam Châu Á tới Úc. Cú muỗi mỏ cặp có miệng khi há ra giống hệt miệng ếch vô cùng xấu xí, màu lông cũng không sặc sỡ. Chúng gần như không gây tiếng động và sống một mình, hoạt động về đêm. Chúng có đầu to và râu trên mặt phát triển mạnh, mỏ kích thước lớn, hơi cong, có thể mở ra vô cùng rộng. Cánh tròn để có thể chuyển động linh hoạt, chân rất ngắn. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của cú muỗi mỏ cặp lại nằm ở khả năng ngụy trang tuyệt vời của nó. Với màu lông khi trưởng thành xám, nâu, hạt dẻ và điểm thêm một chút đỏ nâu một cách tinh vi nên trông giống màu của vỏ thân cây, rất khó để phát hiện. Khi bị đe dọa, cú muỗi mỏ cặp giả làm một cành cây chết, một thế đứng đặc biệt không cử động. Chúng đậu ở tư thế hơi nghiêng, đầu dựng đứng, lông ép vào thân và mắt nhắm lại thành một khe nhỏ. Với nền là cành hoặc thân cây, chúng gần như không thể bị phát hiện. Cú muỗi mỏ cặp rất ít khi rời khỏi chỗ ở. Thường sống một mình hoặc sống thành đôi trong các khu vực lãnh thổ tương đối lớn. Chúng bảo vệ lãnh thổ bằng cách kêu hoặc hót mang tính đe dọa. Đôi mắt lớn và thính giác tốt hỗ trợ cú muỗi mỏ cặp rất nhiều khi săn mồi về đêm. Khác với các loài chim cú thực sự thường bay vòng quanh cả đêm để săn mồi. Cú muỗi mỏ quặp sẽ ngồi yên trên một cành cây thấp chờ đợi cho con mồi đến, hoặc đôi khi lao xuống tóm những con mồi trên mặt đất. Bên cạnh đó, khác với chim cú thực sự thường bắt mồi bằng móng vuốt, cú muỗi mỏ cặp có móng vuốt yếu hơn nên thường bắt mồi bằng mỏ. Loài cú này đẻ một trứng duy nhất trong tổ dạng chén được làm cẩn thận từ mạng nhện, địa y, lá và lông tơ lấy từ phần phía dưới của cơ thể, đặt cẩn thận lên trên cành cây. Con đực và con cái sẽ thay nhau ấp trứng, chăm sóc con non. Trong đó con đực làm nhiệm vụ ấp trứng vào ban ngày còn con cái vào ban đêm. Điều này giúp bảo vệ trứng khỏi bị ăn thịt và nguy cơ trứng hoặc con non rơi ra ngoài. Dù bị đánh giá là xấu xí nhưng nhiều người vẫn cho rằng, cú muỗi mỏ cặp là những sinh vật đáng yêu với hàng loạt biểu cảm vô cùng phong phú từ bất ngờ, hung dữ, lạnh lùng đến ngốc nghếch. Mời các bạn xem video: 5 Loài Chim Độc Lạ Nhất Thế Giới. Nguồn: Chuyện lạ VN&TG

