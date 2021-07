Loài chim nhỏ có võ, Mỹ "học theo" sản xuất máy bay do thám

Chim ruồi là loài chim có kích thước nhỏ nhất trên trái đất, thuộc họ hút mật có tên khoa học là Trochilidae, được tìm thấy nhiều ở Châu Mỹ. Trên thế giới có khoảng hơn 300 loài, ở Việt Nam loài chim này rất hiếm gặp. Chim ruồi rất nhỏ bé, trong đó loài chim ruồi nhỏ nhất là chim ruồi ong ở Cuba với trọng lượng chỉ khoảng 2gr. Tùy theo từng loại mà có nhiều màu sắc khác nhau nhưng nhìn chung chúng đều có màu sắc rất đẹp. Cổ chim có vệt lông màu xanh ngọc bích óng ánh và dải lông màu xanh lơ sáng rực ở phía trên cổ họng, chòm lông màu trắng muốt ở dưới chân. Chúng có mỏ dài, lông đuôi xe tròn trong khi bay. Tuy rằng có kích thước nhỏ bé nhất trên trái đất, nhưng ngược lại chim ruồi là một loài duy nhất có thể bay lùi về phía sau và khi chúng tăng tốc lên đạt tới vận tốc 50 km/h. Loài chim dễ thương này còn có khả năng đặc biệt khác, đó là bay đứng giữa không trung nhờ khả năng đập cánh cực nhanh (dao động khoảng từ 12 tới 90 lần một giây tùy theo loài). Để hỗ trợ cho khả năng đập cánh nhanh này, tim của chim ruồi có thể đập tới hơn 1200 nhịp một phút, nhanh gấp 10 lần nhịp tim của con người. Nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ công bố năm 2006 cho biết, chim ruồi nhận 75% lực nâng từ việc vỗ cánh xuống, 25% còn lại là từ quá trình vỗ cánh lên, trong khi ở các loài chim khác, lực nâng cơ thể có được 100% nhờ vỗ cánh xuống. Nhờ đặc điểm này mà chim ruồi có thể bay lơ lửng bên trên một bông hoa trong thời gian rất lâu mà không bị rơi. Lấy cảm hứng từ loài chim này, Mỹ đã phát triển máy bay do thám chim ruồi có thể bay lên và xuống theo chiều thẳng đứng, bay ngang, tiến và lùi. Ngoài ra sức chịu đựng của chim ruồi cũng rất phi thường, đến mức chúng có thể bay qua quãng đường 800km trên vịnh Mexico mà không cần nghỉ. Chim ruồi rất thích uống mật hoa và hình ảnh của chúng cũng thường gắn với việc đang hút mật. Tuy nhiên, chúng cũng ăn cả sâu bọ và nhện nữa, nhất là các con non. Chim ruồi có tuổi đời trung bình khoảng 3 – 5 năm nhưng cá biệt có con sống tới 12 năm. Chim ruồi là biểu tượng linh thiêng và mang đến điều may mắn tốt lành với nhiều nền văn minh cổ đại. Ngoài ra chim ruồi cũng được săn lùng bởi những người nuôi chim cảnh vì vẻ đẹp bề ngoài của chúng. Đặc biệt những con chim ruồi đực thường bay lượn quanh con cái và xòe đuôi ra nhảy những điệu múa cực đẹp của thiên nhiên, để tạo sức hút và sự quyến rũ đối với bạn tình của mình. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

