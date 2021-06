Kỹ năng sinh tồn khi bị lạc cần nhớ để tự cứu mình

Đừng hoảng loạn: Khi bị lạc, tâm lý sợ hãi, hoảng loạn sẽ càng khiến bạn mất phương hướng và có thể gặp nguy hiểm hơn. Đầu tiên cần hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.



Sau khi nỗi sợ qua đi, bạn có thể xem xét để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho mình. Hãy thực hiện theo các nguyên tắc của STOP: ngồi xuống, suy nghĩ, quan sát xung quanh, chuẩn bị để tìm hướng. Đây là kỹ năng cần thiết khi bị lạc. Xác định phương hướng: Xem xét thật kỹ bất kỳ một dấu hiệu của sự sống nào như nhà cửa, đồng ruộng, khói… để xác định phương hướng. Bạn có thể đi xung quanh gần đó để tìm hiểu về khu vực mình đang đứng và nên đánh dấu những chỗ mình vừa bước qua bằng một ký hiệu nào đó. Đây cũng là kỹ năng sinh tồn khi bị lạc bạn cần phải nắm vững. Hãy ở yên một chỗ hạn chế di chuyển: Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và đuối sức, không xác định phương hướng, cách tốt nhất bạn nên ngồi im. Điều này giúp bạn bảo toàn sức khỏe, tránh mất nước và năng lượng. Từ đó, giúp bạn tăng cơ hội được tìm thấy.

Hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi. Nếu bạn đi với nhiều người thì tuyệt đối không nên tách nhau ra. Càng đông người càng có lợi và giúp bạn tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Tạo tín hiệu để cầu cứu: Khi đã tạm ổn định, bạn nên thiết lập các dấu hiệu để được cứu sống. Hãy thử mọi cách để báo hiệu cho bất cứ ai và bằng bất cứ thứ gì để có thể dễ dàng nhìn thấy từ xa, giúp người khác tìm thấy bạn. Kỹ năng sinh tồn này rất cần thiết. Bạn có thể đốt lửa (ở nơi trống trải), căng những tấm vải màu, quần áo, nón mũ… lên cao hoặc nơi dễ thấy. Bạn cũng có thể gây ra những tiếng động lớn như: la hét, huýt sáo, thổi còi, gõ vào những thân cây rỗng, đập 2 cục đá vào nhau, đốt tre để nguyên cây (sẽ gây ra những tiếng nổ lớn). Tìm kiếm nguồn nước: Mặc dù cơ thể có thể chịu được 3 ngày không có nước, tuy nhiên hãy chú ý đến nước để làm tăng khả năng sinh tồn của mình. Hãy nhớ là nước luôn luôn chảy xuống dốc, do đó, các vùng trũng thấp và thung lũng là một nơi thường có nước. Một cách nữa là bạn có thể lấy nước từ các loại thực vật có thể lấy nước như các loại dây leo, tre, chuối rừng… Tìm nơi trú ẩn: Khi màn đêm buông xuống trên núi rừng, không khí lạnh luôn dễ làm con người ta dễ kiệt sức nhất. Chỗ ngủ cũng không cần quá phức tạp, cầu kỳ, chỉ cẩn đủ để che mưa, cho bạn ấm và an toàn là được. Tìm một thân cây bị đổ hay nằm nghiêng, bạn có thể tạo chỗ nằm bằng cách xếp nhiều cành cây lớn tạo khung rồi che chắn bằng lá cây rừng. Nếu có thể, hãy tìm các hang động không có những con vật de dọa tính mạng. Tìm nguồn thức ăn an toàn: Bạn có thể sống sót đến 3 tuần khi không có thức ăn. Nhưng có thực phẩm sẽ làm tăng cơ hội sống hơn. Những loại côn trùng luôn là một lựa chọn tốt. Nếu bạn ở gần nước, cá là một lựa chọn tốt. Tránh ăn bất kỳ loại nấm hoặc quả mà bạn nhìn thấy, cho dù đói đến đâu. Nhiều loại quả trong rừng có độc, đặc biệt là những quả màu trắng. Mời độc giả xem video:Giá trị thực của hoa lan đột biến. Nguồn: VTV24.

Đừng hoảng loạn: Khi bị lạc, tâm lý sợ hãi, hoảng loạn sẽ càng khiến bạn mất phương hướng và có thể gặp nguy hiểm hơn. Đầu tiên cần hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh.



Sau khi nỗi sợ qua đi, bạn có thể xem xét để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho mình. Hãy thực hiện theo các nguyên tắc của STOP: ngồi xuống, suy nghĩ, quan sát xung quanh, chuẩn bị để tìm hướng. Đây là kỹ năng cần thiết khi bị lạc. Xác định phương hướng: Xem xét thật kỹ bất kỳ một dấu hiệu của sự sống nào như nhà cửa, đồng ruộng, khói… để xác định phương hướng. Bạn có thể đi xung quanh gần đó để tìm hiểu về khu vực mình đang đứng và nên đánh dấu những chỗ mình vừa bước qua bằng một ký hiệu nào đó. Đây cũng là kỹ năng sinh tồn khi bị lạc bạn cần phải nắm vững. Hãy ở yên một chỗ hạn chế di chuyển: Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và đuối sức, không xác định phương hướng, cách tốt nhất bạn nên ngồi im. Điều này giúp bạn bảo toàn sức khỏe, tránh mất nước và năng lượng. Từ đó, giúp bạn tăng cơ hội được tìm thấy.

Hãy ngồi xuống và nghỉ ngơi. Nếu bạn đi với nhiều người thì tuyệt đối không nên tách nhau ra. Càng đông người càng có lợi và giúp bạn tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Tạo tín hiệu để cầu cứu: Khi đã tạm ổn định, bạn nên thiết lập các dấu hiệu để được cứu sống. Hãy thử mọi cách để báo hiệu cho bất cứ ai và bằng bất cứ thứ gì để có thể dễ dàng nhìn thấy từ xa, giúp người khác tìm thấy bạn. Kỹ năng sinh tồn này rất cần thiết. Bạn có thể đốt lửa (ở nơi trống trải), căng những tấm vải màu, quần áo, nón mũ… lên cao hoặc nơi dễ thấy. Bạn cũng có thể gây ra những tiếng động lớn như: la hét, huýt sáo, thổi còi, gõ vào những thân cây rỗng, đập 2 cục đá vào nhau, đốt tre để nguyên cây (sẽ gây ra những tiếng nổ lớn). Tìm kiếm nguồn nước: Mặc dù cơ thể có thể chịu được 3 ngày không có nước, tuy nhiên hãy chú ý đến nước để làm tăng khả năng sinh tồn của mình. Hãy nhớ là nước luôn luôn chảy xuống dốc, do đó, các vùng trũng thấp và thung lũng là một nơi thường có nước. Một cách nữa là bạn có thể lấy nước từ các loại thực vật có thể lấy nước như các loại dây leo, tre, chuối rừng… Tìm nơi trú ẩn: Khi màn đêm buông xuống trên núi rừng, không khí lạnh luôn dễ làm con người ta dễ kiệt sức nhất. Chỗ ngủ cũng không cần quá phức tạp, cầu kỳ, chỉ cẩn đủ để che mưa, cho bạn ấm và an toàn là được. Tìm một thân cây bị đổ hay nằm nghiêng, bạn có thể tạo chỗ nằm bằng cách xếp nhiều cành cây lớn tạo khung rồi che chắn bằng lá cây rừng. Nếu có thể, hãy tìm các hang động không có những con vật de dọa tính mạng. Tìm nguồn thức ăn an toàn: Bạn có thể sống sót đến 3 tuần khi không có thức ăn. Nhưng có thực phẩm sẽ làm tăng cơ hội sống hơn. Những loại côn trùng luôn là một lựa chọn tốt. Nếu bạn ở gần nước, cá là một lựa chọn tốt. Tránh ăn bất kỳ loại nấm hoặc quả mà bạn nhìn thấy, cho dù đói đến đâu. Nhiều loại quả trong rừng có độc, đặc biệt là những quả màu trắng. Mời độc giả xem video:Giá trị thực của hoa lan đột biến. Nguồn: VTV24.