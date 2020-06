Kỹ năng sinh tồn cho hành khách khi máy bay gặp nạn

Chọn trang phục thoải mái. Bạn cần giữ ấm để có cơ hội sống sót trong một vụ rơi máy bay. Ngoài ra, càng được che chắn, cơ thể bạn sẽ càng ít nguy cơ bị bỏng hay chấn thương khi có va chạm. Vì vậy, bạn nên mặc quần, áo thun dài cùng một đôi giày buộc dây chắc chắn và thoải mái. Đi giày phù hợp là điều quan trọng khi đi máy bay. Những đôi giày công năng sẽ là cứu cánh tăng tỷ lệ sống sót nhiều hơn những đôi giày chỉ đơn giản đeo cho đẹp. Đọc bản hướng dẫn an toàn và lắng nghe bài thuyết minh hướng dẫn an toàn trước khi cất cánh. Những mớ hướng dẫn xưa như trái đất nhưng chẳng bao giờ là thừa. Đếm số ghế cách giữa bạn và cửa thoát hiểm. Xác định cửa thoát hiểm gần nhất, đếm số ghế mà bạn phải vượt qua để đến được đó. Luôn thắt dây an toàn. Mỗi cm dây an toàn bị lỏng sẽ làm tăng gấp ba lần tác động của trọng lực lên bạn khi máy bay rơi. Do đó, bạn cần thắt chặt dây an toàn trong suốt thời gian bay. Cố gắng đẩy dây an toàn xuống thấp ngang xương chậu. Gờ trên của dây nên nằm bên dưới phần phía trên của xương chậu. So với phần bụng mềm, xương chậu cố định bạn tốt hơn khi có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Tìm hiểu tình huống. Cố gắng xác định bề mặt hạ cánh của máy bay, từ đó chuẩn bị cho va chạm một cách thích hợp. Chẳng hạn, nếu máy bay hạ cánh xuống bề mặt nước, cho dù cần phải chờ đến khi ra khỏi máy bay để làm phồng áo phao, trước hết, bạn nên choàng áo phao vào người. Nếu máy bay hạ cánh ở khu vực có thời tiết lạnh, bạn nên cố gắng mang theo một tấm chăn hay áo khoác để giữ ấm khi ra ngoài. Khi bạn biết rằng máy bay sắp rơi, nếu được, hãy dựng thẳng lưng ghế và dọn những vật dụng rời có thể gây nguy hiểm. Kéo dây khóa áo khoác, buộc lại dây giày. Sau đó, ngồi ở một trong hai tư thế bảo vệ (tư thế brace) được áp dụng để sống sót trong tai nạn máy bay và cố gắng giữ bình tĩnh. Tư thế này giúp giảm tối đa áp lực mà xương sống, xương cổ phải chịu đựng. Bám chặt vào ghế phía trước. Nếu ghế trước đủ gần để với tới, đặt lòng bàn tay lên phía sau của ghế, sau đó bắt chéo tay kia và úp lòng bàn tay lên tay thứ nhất. Tựa đầu vào tay. Khép chặt ngón tay. Cố giữ bình tĩnh. Rơi vào hỗn loạn ngay trước và sau khi có tai nạn là rất hiển nhiên. Tuy nhiên, để sống sót, bạn cần giữ đầu óc tỉnh táo. Hãy nhớ rằng ngay cả ở những xác máy bay tồi tệ nhất, cơ hội sống sót vẫn còn. Bạn cần tư duy có phương pháp và hợp lý để tối đa hóa cơ hội đó. Trong trường hợp máy bay rơi xuống nước, choàng áo phao vào người nhưng đừng làm phồng áo. Nếu bạn làm phồng áo phao trong máy bay, khi nước tràn vào, áo phao sẽ đẩy bạn lên trần cabin và vì vậy rất khó để lặn xuống, bơi ra khỏi máy bay. Thay vào đó, bạn hãy nín thở, bơi ra ngoài. Một khi đã ở bên ngoài, làm phồng áo phao. Đeo mặt nạ ô-xy cho mình trước khi hỗ trợ người khác. Có lẽ điều này đã được phổ biến rất nhiều lần trên các chuyến bay thương mại của bạn nhưng nhắc lại một lần nữa vẫn rất cần thiết. Bảo vệ bản thân khỏi khói. Cháy nổ và khói là nguyên nhân gây tử vong lớn nhất trong các thảm họa máy bay. Khói của đám cháy trên máy bay có thể rất dày và độc, do đó, bạn cần che mũi và miệng bằng khăn để tránh hít khỏi khói này. Nếu có thể, làm ẩm khăn để tăng cường khả năng lọc khói. Thoát khỏi máy bay càng nhanh càng tốt. Đảm bảo rằng cửa thoát hiểm mà bạn chọn là an toàn. Nhìn qua cửa sổ để biết chắc không có cháy hay những thứ độc hại khác chờ bạn ngoài cửa thoát hiểm. Nếu có, cố gắng thoát ra bằng cửa đối diện, hoặc dùng bộ cửa thoát hiểm khác. Lắng nghe chỉ dẫn sau tai nạn của tiếp viên. Tiếp viên đã được huấn luyện nghiêm ngặt để xử lý mọi tình huống. Nếu một tiếp viên có khả năng hướng dẫn hoặc hỗ trợ bạn, hãy nghe kỹ và phối hợp để làm tăng khả năng sống sót của tất cả mọi người. Bỏ lại đồ đạc. Đừng cố cứu tài sản. Điều này có vẻ hiển nhiên, nhưng nhiều người dường như vẫn không chấp nhận được. Hãy để lại mọi thứ. Cố cứu tài sản chỉ làm chậm bạn lại mà thôi. Di chuyển cách xa xác máy bay ít nhất 150m về phía đầu gió. Nếu bạn bị kẹt ở khu vực hẻo lánh, điều tốt nhất cần làm là luôn ở gần máy bay và chờ cứu hộ. Tuy vậy, cũng đừng nên đứng quá gần. Nếu máy bay rơi xuống vùng nước mở, bạn hãy bơi ra xa khỏi xác máy bay hết mức có thể. Ở yên tại chỗ và chú ý đến mọi việc xung quanh. Giữ bình tĩnh sau tai nạn là rất quan trọng nhưng đồng thời, bạn còn phải ý thức được việc cần làm và hành động nhanh gọn. Giúp đỡ những người gặp khó khăn và sơ cứu căn bản cho người bị thương. Chờ cứu hộ. Bạn sẽ có cơ hội sống sót cao hơn nhiều chỉ bằng cách ở yên tại chỗ. Đừng rời khỏi để tìm giúp đỡ hay cố gắng tìm kiếm điều gì gần đó. Khi máy bay rơi xuống, cứu hộ sẽ nhanh chóng được điều động và bạn nên ở đó khi họ tìm đến. Hãy kiên nhẫn. Máy bay VietJet trượt khỏi đường băng

