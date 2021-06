Kiwi – loài chim siêu năng lực khiến con người phải thán phục

Kiwi là một loài chim có cánh rất nhỏ và không biết bay – tên trong tiếng Latinh của chúng là Apteryx, có nghĩa là không có cánh. Kích thước của chúng bằng một con gà, cao khoảng 51cm và nặng 1kg. Chim kiwi có bộ lông màu nâu xám độc đáo tựa lông tơ phủ khắp cơ thể. Xung quanh mỏ có rau đóng vai trò là cơ quan xúc giác. Chúng bị mù màu, không có khả năng tự vệ. Không giống như những loài chim khác, chim kiwi có mỏ dài và lỗ mũi của nó nằm ở phía cuối mỏ. Chiếc mỏ này được nó dùng để đào đất và tìm thức ăn.Chim kiwi có khả năng đánh hơi rất tốt nhưng thị lực của nó lại rất kém. Ban đêm, tầm nhìn xa của nó là 1,8m và chưa đến 1m vào ban ngày. Chân chúng khỏe và không có đuôi. Chim kiwi sống ở New Zealand và là linh vật của quốc gia này. Mùa giao phối của chim kiwi bắt đầu vào tháng 6 và kết thúc vào tháng 3 năm sau, vì giai đoạn này thức ăn luôn sẵn có. Tuổi phát triển sinh dục của chim kiwi đực là 18 tháng trong khi của con cái là 3 năm. Cả hai buồng trứng của chim kiwi đều có thể hoạt động (các loài chim khác chỉ có buồng trứng bên trái là hoạt động). Trứng của nó có kích thước lớn, bằng 20% kích thước cơ thể. Nếu so sánh thì nó tương đương với việc con người phải sinh hạ một đứa trẻ nặng đến gần 18kg chưa tính nước ối. So sánh kích thước trứng với tỉ lệ cơ thể thì chim kiwi đẻ trứng còn to hơn cả đà điểu. Mỗi năm, nó chỉ đẻ từ 2 - 3 quả trứng Tại New Zealand, Kiwi với chữ “K” viết hoa là biệt danh để chỉ những người dân, còn loài chim này có chữ "k" không viết hoa. Lông vũ của chim kiwi rất có giá trị trong việc dệt kahukiwi (áo choàng lông vũ kiwi) dành cho người có địa vị cao quý. Chim kiwi có trí nhớ tuyệt vời, người ta đã từng thử lừa chúng bằng loa thu âm tiếng đồng loại. Nhưng chỉ thành công lần đầu, các lần sau đó kiwi đều nhớ được và không để bị lừa nữa. Là một động vật mạnh mẽ và có nghị lực phi thường, chim kiwi có tủy xương dày và đôi chân rắn chắc. Chim kiwi mang trong mình vẻ đẹp độc đáo và sức mạnh tiềm ẩn nên hoàn toàn xứng đáng cho việc đại diện quốc gia New Zealand. Bên cạnh đó, chim kiwi rất chung thủy – chúng thưởng chỉ có một người bạn đời duy nhất trong 20 năm hoặc lâu hơn thế! Hiện còn khoảng 68.000 chú chim kiwi ở New Zealand. Chúng là một loài có nguy cơ tuyệt chủng. New Zealand đã xây dựng rất nhiều các khu bảo tồn kiwi và các chương trình nhân giống trên khắp đất nước. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

