Kinh ngạc loạt địa điểm bí ẩn dưới lòng đất

Nằm trong mỏ đá Llechwedd thuộc hệ thống hang động đã 176 năm tuổi của xứ Wales, Vương quốc Anh, Bounce Below chính là một trong những công viên giải trí ấn tượng với mạng lưới tấm bạt lò xo dưới lòng đất lớn nhất thế giới. Ở hang chính, người ta treo 3 hệ thống lưới nhún như những chiếc lồng chim khổng lồ với các cấp độ khó khác nhau, từ cấp độ cho người mới bắt đầu cho đến trình độ của “dân chuyên nghiệp”. Hang động Ellison là hố rơi tự do sâu nhất ở Hoa Kỳ, còn được gọi là Hố kỳ lạ Alison, nằm ở Georgia, Hoa Kỳ, hang sâu khoảng 179 mét. Hang động này có độ sâu cao và cấu trúc thẳng đứng nên rất thích hợp cho khách du lịch yêu thích leo núi và những môn thể thao mạo hiểm. Để vào trong lòng hang, du khách phải thả mình xuống bằng dây thừng hoặc ròng rọc để tận hưởng môi trường độc đáo này. Trước khi ngừng hoạt động vào năm 1993, Salina Turda đã khai thác hơn 3 tỷ tấn muối. Salina Turda được cải tạo để trở thành một công viên giải trí tuyệt vời vào năm 2009. Từ đó, khu mỏ được mở cửa cho công chúng tham quan và trở thành một bảo tàng kiêm công viên giải trí dưới lòng đất. Với nhiệt độ luôn ở ngưỡng 12 độ C cùng độ ẩm 80%, không khí ở đây được coi là sạch nhất trên Trái đất, bởi các khoáng chất đã giúp loại bỏ hoàn toàn các tác nhân gây dị ứng và vi khuẩn. The Vaults là một địa điểm trình diễn nghệ thuật dưới lòng đất ở London. Nhưng trên thực tế, đây lại là một đường hầm đầy những bức tranh graffiti dài 200 mét do các nghệ sĩ graffiti Tây Ban Nha khởi xướng. Vaults cũng là một nơi thích hợp để khám phá, mạo hiểm hoặc chỉ để giải trí. Tại đây có các quán bar với bầu không khí tuyệt vời, DJ và âm nhạc chất lượng cao. Nằm cách trung tâm thành phố Krakow, Ba Lan khoảng 15km về phía Đông Nam, mỏ muối Wieliczka là mỏ muối lâu đời thứ hai trên thế giới (mỏ xưa nhất ở Bochnia, Ba Lan, cách Wieliczka 20km). Người ta đã khai thác muối liên tục từ thế kỷ XIII cho tới nay. Tại đây, du khách sẽ phải trầm trồ trước vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên, cũng như bàn tay kỳ diệu của con người. Những căn phòng, điện thờ, nhà thờ nhỏ, cùng mọi vật dụng của thợ mỏ trong vòng 700 năm qua đã nói lên tất cả về cuộc sống, công việc và cuộc chiến thầm lặng với thiên nhiên của những anh hùng dưới lòng đất. Naica là hang động pha lê lớn nhất thế giới nằm cạnh khu mỏ phức hợp thuộc thành phố Chihuahua, Mexico. Trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm đặc thù, khoáng chất dưới lòng đất tại đây chuyển sang dạng tinh thể pha lê lấp lánh. Naica trở thành hang động chứa số lượng tinh thể tự nhiên lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới. Ở độ sâu 300 m dưới mặt đất, hang Naica là kỳ quan thiên nhiên đáng kinh ngạc, có giá trị đặc biệt với khoa học. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới

