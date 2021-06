Khó tin những loài động vật tiền sử vẫn tồn tại đến ngày nay

Tôm nòng nọc đuôi dài có tên khoa học là Triops longicaudatus, đây là một loài giáp xác nước ngọt gần giống một con cua ngựa nhỏ. Nó được coi là hóa thạch sống bởi vì hầu như vẻ ngoài của nó vẫn còn y nguyên so với tổ tiên thời tiền sử đã từng sinh sống trên Trái đất vào khoảng 220 triệu năm trước. Cá mút đá là loài cá sở hữu bộ hàm rất đặc trưng. Các hóa thạch cổ xưa nhất của loài cá mút đá được tìm thấy ở Nam Phi có nguồn gốc từ 360 triệu năm trước. Sếu Canada là loài động vật bản địa của Bắc Mỹ và phía đông bắc Siberia. Một hóa thạch 10 triệu năm tuổi được tìm thấy ở Nebraska được cho là của loài Sếu Canada này, nhưng các nhà khoa học vẫn không chắc chắn. Cá tầm còn được gọi là “cá nguyên thủy” vì những đặc điểm hình thái học của chúng hầu như không thay đổi so với những hóa thạch 200 triệu năm tuổi. Kỳ giông khổng lồ Trung Quốc là một phần của họ Cryptobranchidea có niên đại 170 triệu năm trước. Chúng được xem là một món ăn tinh khiết, món ăn được chế biến từ loài động vật này rất hay được sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền Trung Quốc. Kiến Martialis heureka được phát hiện vào năm 2000 tại một khu rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil. Loài kiến này là dòng họ lâu đời nhất được biết đến trong dòng họ nhà kiến, kiến Martialis heureka ước tính đã tồn tại trên hành tinh chúng ta trong khoảng 120 triệu năm qua. Cá mập yêu tinh sống chủ yếu dưới biển sâu, dù rất xấu xí nhưng chúng lại cực kì quý hiếm vì màu da hồng rất đặc trưng. Vẻ ngoài kỳ lạ và đáng sợ của chúng cho thấy sinh vật này có nguồn gốc từ thời tiền sử và tổ tiên đầu tiên của loài cá mập yêu tinh này được cho là đã sinh sống từ cách đây 125 triệu năm trước. Cua móng ngựa là loài động vật chân đốt sống chủ yếu ở các vùng biển nông cạn trên những đáy cát hoặc đáy bùn. Cua móng ngựa nằm trong số những hóa thạch sống nổi tiếng nhất, vẫn giữ nguyên không thay đổi trong hơn 450 triệu năm qua. Thú lông nhím là loài động vật có vú còn sót lại duy nhất vẫn đẻ trứng. Các nghiên cứu khoa học cho thấy, thú lông nhím bị tách khỏi thú mỏ vị trong khoảng từ 48 đến 19 triệu năm trước. Tuy tổ tiên chung của chúng là một loài động vật dưới nước, nhưng thú lông nhím lại thích nghi với cuộc sống trên đất liền. Cá nhám mang xếp là một loài hóa thạch sống trên biển đáng sợ. Loài cá mập này thuộc một trong những loài cá mập cổ xưa nhất còn sót lại, chúng có niên đại ít nhất là từ cuối kỷ Phấn trắng (95 triệu năm trước) và thậm chí là cuối cả kỷ Jura (cách đây 150 triệu năm). Rùa cá sấu là một trong hai loài rùa còn sót lại của họ rùa Chelydridae, một họ rùa tiền sử có lịch sử hóa thạch lâu đời nhất bắt đầu từ giai đoạn Maastricht (khoảng 72-66 triệu năm trước) của cuối kỷ Phấn trắng . Với trọng lượng lên đến 400 pounds (180 kg), loài rùa cá sấu đang là loài rùa nước ngọt nặng nhất trên thế giới. Cá vây tay là một trong hai loài cá còn sót lại của chi Latimeria. Người ta tin rằng cá vây tay không tiến hóa gì nhiều so với các hình dạng trước đây của chúng trong hơn 400 triệu năm qua. Ốc anh vũ là loài động vật thân mềm dưới đáy biển. Những ghi chép về hóa thạch cho thấy loài sinh vật này đã sống trên trái đất trong 500 triệu năm qua và người ta cũng có thể tin rằng nó đã sống sót qua sự kiện tuyệt chủng hàng loạt và những thay đổi lớn của cả hành tinh. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

