Hồ thiêng “nhả” ra 800.000 tấn tôm cá nhưng không ai dám bắt

Hồ Yamdrok nằm ở độ cao trên 4,000m và được xem là 1 trong 3 hồ linh thiêng của Tây Tạng. Hồ nằm cách thủ phủ Lhasa của Tây Tạng khoảng hơn 100 km. Từ trên đỉnh núi Kampala cao 5.000m, toàn bộ khu hồ uốn lượn dưới chân núi với màu xanh kỳ ảo như ngọc. Rộng hơn 600 km2 và có hình dáng kỳ lạ, hồ Yamdrok được nhiều người gọi là hồ San hô giữa cao nguyên bởi có dòng nước màu xanh như ngọc vô cùng đẹp mắt. "Yamdrok" trong tiếng Tạng có nghĩa là "Hồ thiên nga". Đối với người Tây Tạng, hồ nước này là một nơi vô cùng linh thiêng và cao quý, họ tin rằng vẻ đẹp nên thơ của nó chính là hóa thân của những nàng tiên nữ giáng trần mang đến sức sống cho Tây Tạng. Ngoài vẻ đẹp kỳ ảo, Yamdrok còn được mệnh danh là "Kho cá khổng lồ của Tây Tạng". Theo thống kê, trọng lượng của quần thể cá trong hồ thiêng có thể lên tới hơn 800.000 tấn. Đàn cá khổng lồ này là kết quả của sự sinh trưởng tự nhiên trong hàng trăm năm của hồ nước này. Do điều kiện thiếu oxy và thời tiết khắc nghiệt ở khu vực cao nguyên, chu kỳ sinh trưởng của cá trong nước hồ chậm hơn nhiều so với những nơi có độ cao thấp. Bên cạnh đó, người dân cũng không bao giờ đánh bắt cá trong hồ Yamdrok xuất phát từ thói quen ăn uống truyền thống cùng với một số yếu tố tôn giáo lâu đời của họ. Giống như việc coi Yamdrok là hóa thân của những nàng tiên nữ giáng trần, thì cá ở trong các hồ tại Tây Tạng được xem như là hiện thân của thủy thần, vì vậy họ không bao giờ đánh bắt cá với bất kỳ mục đích nào. Bên cạnh đó, người dân ở đây cho rằng nếu họ phải giết các sinh vật khác để duy trì sự sống cho bản thân thì càng giảm thiểu sát sinh sẽ càng tốt. Vì vậy, nếu được lựa chọn giữa bò và cá, họ sẽ lựa chọn giết con bò. Nguyên nhân là vì nếu giết một con bò có thể giúp gia đình kéo dài sự sống trong cả mùa đông, nhưng giết một con cá thì thậm chí không đủ một bữa ăn. Dưới góc độ khoa học, hồ Yamdrok có tính kiềm, nhiệt độ nước quanh năm thấp, cá trong hồ nước lạnh sinh trưởng chậm, các loại thực vật phù du trong nước cũng khó quang hợp, thiếu chất dinh dưỡng. Khả năng hấp thu các chất dinh dưỡng của những loài cá ở đây đã tiến hoá, chúng sẽ hấp thu hết tất cả mọi thứ trong hồ, khiến chúng tích tích tụ rất nhiều độc tố, được ví như “thuốc trừ sâu”. Do đó, người ta khuyến khích không nên tiêu thụ các loài cá ở đây. Một nguyên nhân nữa là quan niệm về mối quan hệ thiêng giữa nước, cá, các vị thần và người chết từ lâu đã trở thành một cái rễ trong tư tưởng của người dân nơi đây, vậy nên lượng cá khổng lồ trong lòng hồ dường như vẫn được bảo tồn nguyên vẹn qua hàng trăm năm. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới

