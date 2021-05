Cựu tổng thống Barack Obama thừa nhận UFO từng xuất hiện trên Trái đất

Khi được mời tham gia với tư cách khách mời trong chương trình "The Late Late Show with James Corden" trên đài CBS, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã tiết lộ những thông tin khá bất ngờ về vật thể bay không xác định (UFO). Cụ thể, ông cho biết: "Có một sự thật, và tôi đang thực sự nghiên túc, đó là có sự tồn tại của những đoạn phim và dữ liệu về các vật thể lạ trên bầu trời mà chúng ta không biết chính xác là gì". "Chúng tôi không thể giải thích cách di chuyển và quỹ đạo của các vật thể này. Cũng không thể giải thích theo cách nghĩ thông thường. Tôi nghĩ chính phủ vẫn đang xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc, nỗ lực điều tra và tìm ra đó là gì". Những tiết lộ của ông Obama càng khiến dư luận thêm tin tưởng hơn vào những báo cáo về UFO trước đây và chính phủ Mỹ cũng thực sự quan tâm tới vấn đề này. Cựu tổng thống Mỹ cũng tiết lộ, khi mới nhậm chức, ông đã hỏi cấp dưới của mình rằng liệu Mỹ có các cơ sở lưu trữ đặc biệt các tàu của người ngoài hành tinh, cũng như bằng chứng về sự tồn tại của các nền văn minh ngoài Trái đất hay không? Tuy nhiên, cấp dưới của ông đã phủ định giả thiết này. Đáng chú ý, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách tình báo Mỹ Christopher Mellon đã cung cấp một số đoạn video của Hải quân Mỹ về sự xuất hiện của UFO cho báo chí Mỹ khiến dư luận dậy sóng. Một Thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ tên là Marco Rubio vừa qua cũng cảnh báo rằng các sinh vật ngoài hành tinh có thể là một mối đe dọa lớn tới sự sinh tồn của nhân loại nếu không được tìm hiểu một cách cẩn thận và rõ ràng. Lt Ryan Graves, một cựu quan chức, đã xuất hiện trên chương trình CBS '60 Minutes kể lại việc ông từng nhìn thấy "những con tàu không xác định" bay ngoài khơi bờ biển Virginia mỗi ngày trong hai năm kể từ năm 2019. Ông cho biết: "Thành thật mà nói, tôi rất lo lắng. Nếu đây là những chiếc máy bay phản lực chiến đấu từ một quốc gia khác, thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Nhưng nếu không phải vậy, nó lại là một vấn đề kinh khủng hơn rất nhiều". Jeremy Corbell, nhà làm phim điều tra đã từng chia sẻ một đoạn video khác từ các nhân viên Hải quân Hoa Kỳ cho thấy UFO "hình cầu" ngoài khơi bờ biển San Diego. Đoạn clip do phi hành đoàn quay từ tàu USS Omaha vào ngày 15/7/2019, cho thấy vật thể đang lao xuống biển. Một trong hai người trong đoạn clip đã thốt lên "ồ, nhìn kìa!" sau đó nó biến mất ở vùng biển ngoài khơi San Diego. Trong nhiều năm qua, Hải quân Mỹ đã xác nhận độ chân thực của các video về các vật thể bay không xác định do các máy bay chiến đấu của nước này ghi lại. Một số UFO có cách thức di chuyển vô cùng kỳ lạ, làm đau đầu các chuyên gia quân sự. Mời các bạn xem video: Phi hành gia NASA làm rơi gương ngoài vũ trụ . Nguồn: Yan News

