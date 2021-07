Bí kíp làm mát cơ thể ngày hè không cần điều hòa nhiệt độ

Mùa hè đến, nhiều người thường lựa chọn ngồi trong phòng điều hòa suốt ngày để tránh nóng. Tuy nhiên, điều này có thể gây nên những vấn đề về sức khỏe và hóa đơn tiền điện theo đó tăng chóng mặt. Một số mẹo đỡ nóng hơn trong ngày hè có thể bỏ túi như đặt quạt ở một góc trên sàn nhà, nơi không khí mát hơn chìm xuống và hướng nó lên phía trên. Điều này tạo ra một luồng không khí liên tục xung quanh toàn bộ căn phòng và bạn không phải ngồi trước quạt trong nhiều giờ. Đặt một chiếc quạt hộp gần một trong các cửa sổ đang mở và hướng ra ngoài để thổi không khí nóng ra khỏi phòng. Nếu bạn đang ở trong một tòa nhà hoặc một chiếc xe hơi, tốt nhất bạn nên mở hai cửa sổ để đón gió thổi qua. Hãy uống đủ nước sao cho nước tiểu không sẫm màu hơn so với nước chè pha loãng. Nước pha thêm một chút muối và đường glucose giúp cơ thể hấp thu nhanh hơn nhiều so với nước trắng bình thường, vì thế rất hữu ích cho những người thực sự mất nước. Quần áo thoải mái, thoáng mát, thấm mồ hôi giúp làm mát cơ thể khi nền nhiệt cao. Các trang phục màu sáng, tươi mát giảm bớt cảm giác oi bức, giúp bạn thoải mái hơn. Nên sử dụng các loại kem dưỡng ẩm có tính làm mát cao như kem lô hội, trà xanh... Tinh chất lô hội, trà xanh có thể làm dịu nhiệt độ da. Cần sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi tác động của ánh nắng mặt trời trong mùa hè. Hãy lựa chọn loại kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp để ngăn tác động của tia cực tím đến làn da. Nhúng tay vào nước lạnh giúp bạn xả bớt nhiệt, bởi bàn tay có bề mặt tiếp xúc lớn và nhiều mạch máu. Rửa chân cũng mang lại hiệu quả tương tự. Sau khi tắm xong, hãy để cơ thể khô tự nhiên, quàng một khăn ẩm xung quanh cổ và vai, và đứng dưới quạt để làm tăng sự bốc hơi. Tránh ăn quá no trước khi đi ngủ. Chúng ta sẽ tiêu tốn năng lượng để tiêu hóa thức ăn và hấp thu dưỡng chất, vì thế thân nhiệt có xu hướng tăng lên, và khiến bạn thấy nóng hơn. Nếu đi trời nắng về nên nghỉ ngơi ở chỗ thoáng khí, bóng mát để hạ thân nhiệt xuống mức bình thường hoặc có thể bật quạt số nhỏ cho quay, không để gió quạt thẳng vào người. Nhiều người có thói quen mới đi nắng về thường tắm ngay để hạ nhiệt cho cơ thể. Thói quen này tưởng vô hại nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Không ít người đã phải nhập viện cấp cứu vì thói quen xấu này. Khi đi nắng về nếu lập tức ăn uống đồ lạnh là không tốt. Nước lạnh có thể làm giảm thân nhiệt đột ngột và gây ra tình trạng đau họng, viêm họng, mất tiếng… Mời các bạn xem video: Elon Musk ra mắt thiết bị đọc được suy nghĩ con người. Nguồn: VTV

