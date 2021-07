10 bí kíp thoát nạn trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”

Bí kíp thoát nạn đoán thời gian bằng ngón tay: Khi bị lạc, mất đồng hồ/ điện thoại, để xác định thời gian bạn hãy làm theo cách: Chụm 4 ngón tay đặt theo phương nằm ngang, giữ bàn tay sao cho Mặt trời ở ngay phía trên ngón trỏ. Khoảng cách giữa Mặt trời và đường chân trời tương ứng với số ngón tay. Cứ 1 ngón tay tương đương 15 phút. Bí kíp thoát nạn khi gặp dòng nước xiết: Nếu chẳng may bạn bị cuốn vào một dòng suối chảy xiết. Hãy làm theo cách: cuộn tròn người lại, nín thở để mặc cho dòng nước cuốn bạn xuống đáy. Sau đó dùng sức tách mình ra khỏi dòng nước. Hãy nghĩ rằng mình đang lặn, thay vì vùng vẫy chống lại dòng nước xiết.Bí kíp thoát nạn dập tắt chảo bốc lửa: Nếu bạn đổ nước, nước có nhiệt độ sôi thấp hơn dầu và mỡ, có thể gây nổ và khiến bạn bị thương. Thay vào đó, hãy dập lửa bằng một chiếc vung, tấm vải cotton lớn để dập lửa. Tăng thân nhiệt nhờ cỏ, cây dại: Khi đi lạc, cơ thể bị lạnh hãy nhớ lá và cỏ dại hoàn toàn có thể giúp bạn giữ ấm, tránh tình trạng hạ thân nhiệt trong bất kỳ tình huống nguy kịch nào. Son dưỡng môi giúp vết trầy xước mau lành: Nhờ chất dưỡng ẩm cùng tính kháng khuẩn cao nên son dưỡng còn có tác dụng tốt trong việc làm dịu và làm lành vết thương hiệu quả. Khi bị vết xước bạn có thể bôi chút son dưỡng môi để tránh vi khuẩn xâm nhập vết cắt, chống viêm... Sử dụng bút sắp màu để duy trì ánh sáng: Đa số bút màu sáp làm từ sáp – vật liệu cháy được. Hãy bẻ mũi bút và đốt cháy phần giấy bọc xung quanh. Khi sáp chảy ra, mảnh giấy có chức năng như tim bấc và sẽ duy trì ánh sáng trong khoảng 30 phút. Dùng đèn pin thay nến: Khi có hỏa hoạn, mất điện, nến có thể bắt lửa và làm nguy cơ nguy hiểm tăng lên. Trong một số trường hợp khẩn cấp để tránh những nguy hiểm có thể xảy ra, bạn nên sử dụng đèn pin. Đèn pin tạo ra nhiều ánh sáng và an toàn. Xử lý khi trời giông sét: Nếu đang ở ngoài, bạn nên tránh các đỉnh đồi và các khu vực trống. Hãy đảm bảo trên người bạn không giữ bất kỳ vật kim loại nào vì chúng có thể thu hút sét. Ngoài ra, cố gắng tìm nơi thấp nhất, thậm chí có thể ngồi xuống để giảm rủi ro. Xử lý khi gặp nguy hiểm trong thang máy: Nếu đang ở trong thang máy có kẻ tình nghi, hãy bấm các nút cho mỗi tầng. Việc làm này sẽ cho bạn tăng cơ hội để chạy trốn hoặc báo hiệu cho ai đó ở phía ngoài về đối tượng đang có ý định làm hại bạn. Quan trọng nhất, đừng bi quan: Khi lâm vào các tình huống không may mắn, hãy cố gắng suy nghĩ để giải quyết vấn đề thay vì trách than và bỏ cuộc. Người thông minh sẽ luôn lạc quan trong mọi tình huống. Nhờ đó, họ dễ dàng đưa ra các ý tưởng, hoặc chí ít là nắm rõ được các kỹ năng nêu trên để giúp Mời độc giả xem video:Cảnh báo thủ đoạn lấy trộm ô tô tại các khu chung cư. Nguồn: VTV24.

