Youtuber Việt câu like từ việc “thưởng thức” món ăn kinh dị

Dạo gần đây có khá nhiều Youtuber ăn cá sống, mà không phải những chú cá nhỏ li ti mà đôi khi là cả một con cá to bằng bắp chân gây chú ý. Điều đáng nói ở đây là quy trình chế biến cũng như cách ăn uống của các Youtuber này không mang lại sự ngon miệng hay hứng thú mà ngược lại khiến cho người xem hơi có chút sợ hãi vì mất vệ sinh. Nhìn cách mà các nhân vật trong clip ăn thử món "cá nhảy siêu to" này cũng không hề dễ dàng gì. Trước những clip này, nhiều cộng đồng mạng tỏ ra vô cùng phẫn nộ. Nhiều dân mạng đã để lại bình luận rất gay gắt, cho rằng làm như vậy là "nhảm nhí", "câu like rẻ tiền". Ngoài việc ăn cá sống có kích cỡ lớn, mới đây cộng đồng mạng đã vô cùng ngỡ ngàng trước một số nhóm thanh niên rủ nhau ăn hết hàng kg mỡ lợn. Những Youtuber không tên tuổi này sẽ nấu chín mỡ lợn lên sau đó ăn kèm với nước chấm và một số loại rau để chống ngán. Nhiều ý kiến cho rằng, có vẻ như các Youtuber này đang bất chấp cả sức khỏe của bản thân để câu view. Thông thường, thử thách của họ sẽ đặt ra mỗi người phải ăn hết khoảng 1kg mỡ khiến ai nấy đều thấy sợ hãi. Sau khi ăn mỡ lợn này xong thì chắc là phải đến cả tuần sau họ sẽ không thể ăn được gì nữa vì quá ngán. Nhiều Youtuber hiện nay thậm chí còn ăn côn trùng sống để làm công cụ câu view cho mình. Từ những con bọ kiến vương sống trộn ớt đến bọ xít cũng được những thanh niên này đem ra ăn một cách ngon lành. Hình ảnh những con côn trùng đang cọ quậy trong nước sốt rồi được đưa trực tiếp vào miệng của người ăn khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình. Những màn câu view này khiến nhiều người chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thậm chí còn bị phản đối kịch liệt.

