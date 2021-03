Youtuber Bếp Trên Đỉnh Đồi và những lần bị tố đạo nhái Lý Tử Thất

Nhắc đến kênh YouTube Bếp Trên Đỉnh Đồi, bên cạnh những video về cuộc sống chốn đồng quê an yên, rất nhiều người lại nhớ tới những lùm xùm liên quan đến việc đạo nhái ý tưởng của Youtuber xứ Trung Lý Tử Thất. Nhiều lần cư dân mạng đã chỉ ra ý tưởng nội dung của nữ Youtuber này có nét giống với Lý Tử Thất. Tuy nhiên cho đến vụ việc mới đây, chủ nhân Bếp Trên Đỉnh Đồi mới phản pháo để lấy lại công bằng cho chính mình. Cụ thể, trong video làm kẹo mạch nha mới đây chủ nhân kênh Bếp Trên Đỉnh Đồi - Tâm An lại một lần nữa nhận phải những bình luận không hay. Nhiều cư dân mạng tiếp tục công kích cô nàng đã đạo nhái nội dung này bởi trước đó, Lý Tử Thất cũng có một chiếc clip tương tự. Một số cảnh quay làm mạch nha của Tâm An được cho là đạo nhái lại video trước đó của Lý Tử Thất. Tuy nhiên, khác hẳn với những lần trước, chủ nhân kênh YouTube này đã không im lặng nữa mà đanh thép đáp trả những cáo buộc từ cư dân mạng. Tâm An đồng thời đưa ra dẫn chứng vlog của mình có trước cả video của Lý Tử Thất để khẳng định bản thân không hề đạo nhái. Chủ nhân Bếp Trên Đỉnh Đồi cũng đoán rằng có thể sẽ tiếp tục bị tấn công nhưng với cô thì không sao cả. Trước đó, kênh Youtube Bếp Trên Đỉnh Đồi từng bị cộng đồng mạng Trung Quốc tố đạo nhái ý tưởng của "tiên nữ đồng quê" Lý Tử Thất. Theo một số netizen xứ Trung, có sự giống nhau không hề nhẹ từ nội dung, bối cảnh, góc quay, âm nhạc đến trang phục trong các video của Bếp Trên Đỉnh Đồi và Lý Tử Thất. Bằng chứng mà nhiều người chỉ ra việc Tâm An đạo nhái Lý Tử Thất. Những lùm xùm liên quan đến việc kênh YouTube Bếp Trên Đỉnh Đồi đạo nhái Lý Tử Thất gây xôn xao suốt một thời gian dài. Bản thân Tâm An cũng từng phải khoá tài khoản Facebook cá nhân và fanpage cùng tên, đồng thời chọn cách im lặng dù bị nhiều người công kích trên mạng xã hội.

